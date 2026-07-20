Šta se desilo u Argentini prije meča? Pojavio se snimak koji sve mijenja - Mesi drži govor, a Enco plače

Snimak iz hodnika pred finale otkriva uzroke loše igre Argentine. Mesi drži govor, dok Enco plače, a tim se suočava s velikim pritiscima.

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Argentina nije odbranila titulu prvaka svijeta pošto je u finalu poražena od Španije. Ništa nismo vidjeli od Argentinaca koji za 120 minuta nisu uputili niti jedan šut prema golu Unaija Simona, ali su zato na ružan način završili svoju pohod na "Zlatni globus" - vidjeli smo crveni karton, oštre startove, anti-fudbal i na kraju provokacije i sukobe sa Špancima.

Nije to bila ona Argentina u koju su se mnogi navijači zaljubili, pa se postavlja pitanje - šta se desilo? Snimak iz hodnika uoči finala otkriva da su postojale stvari koje su i te kako uticale na to da Argentina zaigra potpuno drugačiji fudbal od očekivanog.

Mesi drži govor, a Enco plače

Yo todavía sigo pensando por que messi dijo “olvidémonos de todo” como si algo paso antes de empezar (encima la cara que tenian rara)pic.twitter.com/4isTDquYkW — Gonzx (@Gonzxarg)July 20, 2026



Nervozni su fudbaleri Argentine bili čitav meč i čini se da ih je nešto potpuno poremetilo. Nisu mogli da dođu sebi u hodniku pred finale, tamo je Enco Fernandez plakao i tresao se, a Lionel Mesi pokušavao je da ih smiri. I vrlo je čudna jedna rečenica tokom njegovog govora.

"Idemo momci, smireno ljudi, smireno. Najvažnije je da ostanemo mirni, momci. Budimo smireni, samo smirenost. Razmišljajmo samo o igri, smireno. Zaboravimo na sve, zaboravimo na sve što je bilo, važi?", rekao je Mesi.

"Samo igrajmo, razmišljajmo samo o igri, ljudi. Samo da igramo, idemo!", dodao je najbolji fudbaler svih vremena.

Tukli se, pa nestali

Fudbaleri Argentine su se potukli po završetku utakmice sa Španijom, zbog čega ih sigurno čekaju dodatne kazne, a ono što je interesantno je da niko od njih nije želio da govori za medije.

Dva sata su ih novinari čekali u miks-zoni poslije čega je stiglo objašnjenje da su odlučili da se ne obrate, nepoznato zbog čega.

Inače, obratio se samo selektor Lionel Skaloni koji je u suzama poručio da će ostati na klupi Argentine do kraja 2026. godine, a da bi poslije toga mogao da se povuče: "Duša me boli. Moram da budem iskren i da kažem da ću razmisliti o svojoj budućnosti jer nisam siguran da ovakav tim može opet da se sastavi. Zaista je bolno, jako mi je žao", rekao je Skaloni.