Barselona krenula po čudo od napadača: Ni 100 miliona nije dovoljno za zvijezdu Premijer lige

Barselona svim silama želi napadača Bormunta. Međutim, Eli Junior Kroupi nije na prodaju sve i da neki klub ponudi 100 milione evra.

Izvor: Daniel Hambury/EPA

Barselona je ponovo aktivirala opciju koja vodi ka napadaču Bornmuta Eliju Junioru Kroupiju, ali će do realizacije posla teško doći. Engleski klub nema nameru da se odrekne mladog fudbalera ovog leta, čak ni u slučaju veoma bogate ponude, pa sve i da na stolu ugledaju 100 miliona evra.

Katalonci već neko vrijeme traže dugoročnu zamjenu za Roberta Levandovskog, pokušali su i sa Dušanom Vlahovićem, ali nije bilo mnogo uspjeha. Interesovanje za Francuza dodatno je poraslo nakon problema oko dovođenja Hulijana Alvareza, pošto Atletiko Madrid ne želi da proda argentinskog napadača.

Dvadesetogodišnji Kroupi iza sebe ima odličnu debitantsku sezonu u Premijer ligi. Poslije dolaska iz Lorijena za 13 miliona evra, postigao je 13 golova na 35 utakmica i brzo privuče pažnju velikih evropskih klubova. Osim Barselone, njegovo ime povezivalo se i sa Čelsijem, Pari Sen Žermenom, Arsenalom, Bajernom i Mančester Sitijem.

Ipak, Bornmut ne želi da uđe u pregovore. Ljudi iz kluba smatraju da je mladi Francuz jedan od temelja budućeg projekta, a sportski sektor engleskog kluba poručio je da ga neće prodavati tokom ovog prelaznog roka. Čak ni ponuda od 100 miliona evra, prema njihovim navodima, ne bi promijenila stav kluba.

Bornmut iza sebe ima istorijsku sezonu, pošto je ekipa završila prvenstvo na šestom mjestu i prvi put u istoriji izborila plasman u evropska takmičenja. Zbog toga je zadržavanje najboljih igrača jedan od glavnih prioriteta kluba.