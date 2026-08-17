Napadač Kaljarija na intenzivnoj njezi, umalo se utopio u bazenu!

Mladi napadač Kaljarija Jael Trepi nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u Sasariju, nakon što se umalo utopio.

Izvor: Canu/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Dvadesetogodišnji Francuz je tokom slobodnog vikenda koji su fudbaleri Kaljarija dobili nakon pobjede u Kupu Italije uživao na bazenu, ali je došlo do nesreće.

Trepi, koji je inače neplivač, završio je u dubljem dijelu bazena i nakon nesreće je u nesvjesnom stanju prevezen u bolnicu gdje je intubiran, prenosi "Unione Sarda“ sa Sardinije.

"Klub je u stalnom kontaktu s medicinskim osobljem i porodicom igrača te pomno prati razvoj njegova stanja. U ovom trenutku svi u Kaljariju misle na Jaela i njegovu poreodicu. Klub također traži da se njihova privatnost u potpunosti poštuje i pružiće daljnje informacije kada budu dostupne“, saopšteno je iz Kaljarija.

Trepi je odigrao 54 minute za Kaljari u pobjedi 1:0 nad Arecom u Kupu Italije u petak.

On je ponikao u Kaljariju, a za seniorski tim dosad je odigrao devet utakmica.