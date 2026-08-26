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Nestao "Bijeli Pele": Otac mislio da je na građevini u Grčkoj, pa nije rekao ništa policiji

Nestao "Bijeli Pele": Otac mislio da je na građevini u Grčkoj, pa nije rekao ništa policiji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nekadašnji reprezentativac Mađarske i fudbaler brojnih engleskih klubova Akoš Bužaki nestao je i policija traga za njim u Mađarskoj.

Nestao fudbaler Akoš Bužaki Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Nekadašnji legendarni fudbaler Kvins Park Rendžersa i dugo godina reprezentativac Mađarske Akoš Bužaki nestao je u Mađarskoj. Ovaj 44-godišnjak nije viđen nekoliko nedjelja i sada se oglasila i njegova porodica. Otac Akoš Bužaki stariji je za mađarski "Blik" rekao da nije ni znao da policija traži njegovog sina.

"Nisam ni znao da policija traži mog sina. On provodi mnogo vremena u Grčkoj gdje radi kao građevinski preduzimač. Skoro cijele prošle godine je bio tamo. Pošto ne živimo pod istim krovom nije ni čudo da ne pričamo tako često. Prošli put smo pričali prošle nedjelje i tada je bio kući", rekao je njegov otac. 

Akoš Bužaki je javno pričao da je nakon povlačenja iz fudbala imao mnogo problema i da se borio sa zavisnošću kada se povukao. 

"Našao sam izvor sreće u životu na koji sam postao navučen. Čovjek može da bude zavistan od kockanja, alkohola i droga i ja sam bio zavisnik od jedne od tih stvari. To nije dio mog života kojim se ponosim, ali kada bih rekao da se to nije desilo varao bih sam sebe", rekao je Bužaki.

Ko je Akoš Bužaki? 

Fudbaler iz Budimpešte ponikao je u MTK, a onda je prešao u Porto Žozea Murinja 2002. godine. Tu se nije snašao pa je poslat na pozakjmicu u Akademiku, a zatim u Plimut. Upravo ga je Plimut kupio i od 2005. godine pa skoro do kraja karijere bio je u Engleskoj.

Igrao je godinama za Plimut i Kvins Park Rendžerse sa kojima je došao i do Premijer lige, a navijači ovog kluba nazvači su ga "Bijeli Pele" 2008. godine. Nakon sezone u Portsmutu i Barnsliju vratio se u Ferencvaroš i tu završio karijeru. Za reprezentaciju je odigrao 20 mečeva i dao dva gola.

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