"Liga šampiona se vraća u Grčku": Marko Nikolić napravio čudo sa AEK-om, pa poslao moćnu poruku

Srpski trener Marko Nikolić ponosan je na plasman u Ligu šampiona i veruje da njegov tim ima dobre šanse među elitom

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši trener Partizana važi za trenutno najboljeg srpskog trenera, a kako i ne bi? Marko Nikolić vodiće klub u Ligi šampiona. AEK je na domaćem terenu bio bolji od Levskog sa 4:0 i tako na izuzetno dominantan način overio plasman među elitu.

"Odigrali smo zaista sjajno. Od samog početka smo nametnuli ritam, napadali i vršili veliki pritisak na protivnika. Stalnim presingom uspjeli smo da stvaramo prilike, a nakon prvog gola nastavili smo u istom ritmu i ubrzo postigli još jedan. Na taj način dodatno smo podigli već neverovatnu atmosferu koju su napravili naši navijači", rekao je Nikolić.

Marko Nikolić niže nesvakidašnje uspjehe sa ekipom AEK-a, pa je srpski trener u naletu sreće jednostavno rekao:

"Presrećan sam zbog svih ljudi koji su bili dio ovog uspjeha - igrača, stručnog štaba, svega što smo radili tokom ljeta, kao i Havijera, Mine i našeg predsjednika. Bila je ovo zaista posebna noć. AEK se vraća u Ligu šampiona! Liga šampiona se vraća u Grčku, u Atinu, i svi možemo da budemo veoma ponosni."

Samo prošle sezone Nikolić je vodio AEK do četvrtfinala Lige konferencije, a sad je obezbijedio plasman u Ligu šampiona i vjeruje u svoj tim više nego ikad! AEK će biti konkurentan u elitnom takmičenju.

"Ovo je nastavak projekta koji smo pokrenuli prošle godine i koji nas je korak po korak doveo do ovog trenutka. Sada kada smo stigli ovdje, želimo da budemo konkurentni i da se suprotstavimo najboljim ekipama u Evropi. Ipak, ne smemo da zaboravimo grčko prvenstvo, koje ostaje naš apsolutni prioritet. Upravo nas je ono i dovelo do ove tačke. Pred nama su tri takmičenja i u svakom želimo da budemo konkurentni", zaključio je trener Marko Nikolić.