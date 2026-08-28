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Feđa Dudić doveo reprezentativca Češke: Prava transfer bomba u srcu Šumadije

Feđa Dudić doveo reprezentativca Češke: Prava transfer bomba u srcu Šumadije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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U Kragujevac je stigao mladi reprezentativac Češke David Buhta i pojačao je Radnički. Ugovor je potpisan na dvije godine.

Feđa Dudić Izvor: Mladjan Ivanovic/Â© MN press, all rights reserved

Novo veliko pojačanje u srpskom fudbalu. Dok je Crvena zvezda otišla u Češku da igra u kvalifikacijama za Ligu Evrope, iz Češke je stigao David Buhta da potpiše za Radnički iz Kragujevca.

Krilni napadač koji ima 27 godina do sada je igrao u Banjiku iz Ostrave u kome je prošao sve omladinske selekcije i za prvi tim je nastupao godinama. Na 170 utakmica dao je 25 golova, bio je mladi reprezentativac Češke i sada je stigao na "Čika Daču" gdje je potpisao ugovor na dvije godine.

Najbolje se snalazi na desnom krilu, ali igrao je i na mjestu prednjeg veznog. Visok je 184 centimetra, a na Transfermarktu mu je procijenjena vrijednost od 600.000 evra. Za U17 tim Češke ima sedam nastupa, za U18 tim jedan, a sada će se staviti na raspolaganje Feđi Dudiću.

Radnički je počeo sezonu sa dva poraza, a onda je zaređao tri pobjede i sada je na šestom mjestu sa devet bodova. Naredni meč igraju u Nišu protiv Radničkog u subotu gdje će David Buhta imati priliku da debituje.

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Tagovi

FK Radnički 1923 Kragujevac transferi

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