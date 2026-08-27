Dibu Martinez prešao u Čelsi: Odmah ga čeka mjesto u timu velikana

Dibu Martinez, čuveni argentinski golman, prešao je iz Aston vile u Čelsi za 8,7 miliona evra. U novom timu pridružiće se trojici zemljaka.

Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Golman Aston vile i reprezentacije Argentine Emilijano Dibu Martinez (33) prešao je u Čelsi iz Aston vile. Šampion svijeta iz 2022. i viceprvak sa Svjetskog prvenstva ovog ljeta, napustio je aktuelnog osvajača Lige Evrope poslije šest godina. Prethodno je čak osam godina bio član Arsenala.

Martinez je u Aston vili izgubio mjesto u timu dolaskom golmana Parme Zajona Suzukija. U Čelsiju će zamijeniti Roberta Martineza, koji je u ponedjeljak u pobjedi protiv Fulama 3:2 u gostima branio jako loše i bio direktan krivac za prvi gol domaćina.

Britanski "Skaj sports" otkrio je da će Dibu Martinez preći u Čelsi za 7,5 miliona funti, odnosno za 8,7 miliona evra. U novom timu igraće sa trojicom zemljaka, prije svega sa Encom Fernandezom, kao i sa Valentinom Barkom i Aronom Anselminom.

A pogotovo Enco Fernandez nije dobio lijep doček poslije povratka sa Svetskog prvenstva i burne pobjede Argentine protiv Engleske, uz provokacije na račun Ostrvljana zbog Folklandskih ostrva.

Od ovog četvrtka, u svlačionici Ćavija Alonsa biće još jedan, četvrti Argentinac.