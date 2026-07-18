"Mi smo djeca onih koji rade cijeli život da prežive": Heroj Argentine slušao Novaka kako priča o Srđanu, pa se slomio

Emilijano Martinez je u razgovoru koji je između ostalog vodio i Novak Đoković priznao da vuče povredu, da je odbio operaciju i prisjetio se prošlog Mundijala.

Izvor: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst /Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Emilijano Martinez igra još jedan fantastičan Mundijal u dresu Argentine i to uprkos upozorenjima ljekara. On je takođe gostovao na "Fanatiks festu" gdje je Novak Đoković postavljao pitanja Lionelu Mesiju i tu je otkrio da je zapravo odložio operaciju ruke kako bi branio na ovom turniru.

"Ruka me i dalje boli svakog dana. Znam to, ali odlažem operaciju. Svi specijalisti su mi rekli da moram na operaciju. To mi smeta jer volim da treniram, ali od osmine finala normalno radim i osjećam se sve bolje", rekao je on.

"Nekad plačem kad shvatim šta radimo"

"Ono što radimo je legendarno. Ponekada zaplačem kada shvatim šta smo sve uspjeli da postignemo", rekao je takođe Dibu Martinez, a onda se prisjetio finala u Kataru protiv Francuske nakon koga je dobio zlatnu rukavicu.

"U tom finalu smo bili bolji od Francuske 80 ili 90 minuta, sve dok nije suđen penal. Na kraju smo primili tri gola, a obično kada golman primi tri gola u finalu Svjetskog prvenstva kritikuju ga više nego što ga hvale. Ipak trebalo je da imam samo jednu odbranu, onu u 123. minutu kada je rival bio ispred gola, nakon što smo vodili skoro cijeli meč. Nekada to odbranite, a nekada lopta uđe u gol. Protiv Jordana sam pipnuo loptu, ali je ona ušla, a u prethodnom meču mi je lopta prošla kroz noge. Srećom u finalu se to nije desilo. Ali kao što sam uvijek pričao, da li primimo jedan, dva ili tri gola, ja sam ista osoba, isti Dibu. Pritisak na mene ne utiče. Ja samo stavim svoje rukavice i kada lopta ide ka meni kažem sebi: 'Imam više šanse da odbranim nego da to ne uradim.' Imam samopouzdanje bez obzira da li je to finale Svjetskog prvenstva ili prijateljska utakmica".

"Mi smo djeca iz radničke klase"

Dok je Novak Đoković pričao o svojoj porodici, ratu, odnosu sa ocem Srđanom u intervjuu sa Lebronom Džejmsom, Emilijano Martinez je na panelu u kome je Novak bio jedan od voditelja govorio o svom i porijeklu svojih saigrača.

"Duboko u sebi ja i dalje imam u sebi duh dječaka iz kraja. Koji god igrači da su ispred mene i dalje sam isti Dibu koji se igrao u svom dijelu grada u Mar del Plati. Mislim da više od toga što hoćemo da nas pamte želimo da narod može da se identifikuje sa nama, da se na terenu nosimo tako da predstavljamo ono što znači biti Argentinac. Istina je da su igrači reprezentacije otkako sam ja u njoj dolazili iz skromnih porodica, od roditelja koji su bili jako vrijedni, baš kao i svi Argentinci koji moraju na posao svakog dana. To uključuje i mene, otac i majka su mi radili cijeli život. Zato vjerujem u jedinstvo, u porodicu koju smo ovdje napravili i u ono u šta zajedno vjerujemo iz godine u godinu. A normalno da smo se još bolje upoznali nakon što smo osvojili trofeje."

Kažu da je lako

Mnogo je bilo povika i na to da je Argentina imala lak put do polufinala Mundijala. "Gaučosi" su na to odgovorili prvo tako što su pobijedili Englesku, a onda se oglasio i Martinez.

"Ljudi pričaju da smo imali lak put do finala. Pa nismo mi birali svoje protivnike. Na primjer trebalo je da igramo sa Portugalom u četvrfinalu, ali je Kolumbija izdominirala protiv njih, a onda je Švajcarska dobila Kolumbiju i na kraju smo igrali sa Švajcarskom. Bilo je teško jer su svi mečevi teški, ali smo igrali i adaptirali se", rekao je na kraju Emilijano Martinez.

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