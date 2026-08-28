Zvezdina bruka otkrila sve probleme kluba: Nije Rijera mađioničar, "škripi" gdje ne bi smjelo

Frenklin Tebo Učena ostavljen na vjetrometini na terenu, Albert Rijera dobio prvu packu u Zvezdi, a čelnici kluba će se "sakriti" iza još jedne evropske jeseni.

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Tradicionalno nepovjerljivi navijači Crvene zvezde vole da "objasne" kako je njihov voljeni klub kupio "mačku u džaku" i prije nego što vide šta novo pojačanje može da uradi na terenu. Ako bi se zagrebalo malo ispod površine, moglo bi da se otkrije da su i oni više puta "kupili mačku u džaku".

Sada im ostaje samo za nadu da Albert Rijera nije jedan od takvih prodavaca, iako slovenački mediji posljednjih sedmica upozoravaju da bi mogao da bude. A dobro ga poznaju, jer je tamo radio, osvajao trofeje i pisao istoriju.

Nije mali broj onih koji su posljednjih godina "prevarili" navijača Crvene zvezde. Možda i najdalje otišao je Barak Bahar, stručnjak sa kompleksom Napoleona i prije svega - neuspješni general Zvezdinih bitaka. Prodavao je navijačima priču o mladim igračima, pa na kraju kratkog mandata više pričao o ratu u Gazi gdje su i Izraelci činili strašne zločine nad Palestincima dok je on brinuo za sigurnost svoje porodice.

Dva puta se u poziciji da "vara navijače", iako on to sigurno nije želio, našao Dejan Stanković. Prvi put trebalo je da nasluhedi put Vladana Milojevića i nadzida njegove temelje velikim igračkim imenom, drugi put da popravi utisak, napravi iskorak i sebi ispuni želju zvanu Liga šampiona. Nije uspeo, ali su navijači i na njegove ruheči padali.

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Treći na listi je Miloš Milojević - pošten čovhek, veliki radnik i stručnjak koji skandinavski mentalitet nije mogao da uvede u srpski fudbal. Navijači su mu vherovali više nego igrači, reklo bi se. Karijera mu se nakon Zvezde nije razvila u skladu sa očekivanjima.

Tokom prethodnih desetak godina, praktično samo Vladan Milojević nije uspuo da preuveliča sliku o sebi pred navijačima Zvezde. Ako sada treba birati na osnovu prvih utisaka, Albert Rijera bliži je onoj brojnijoj grupi ljudi na mhestu šefa stručnog štaba.

Kako Španac kupuje navijače?

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svaki navijač Crvene zvezde nakon završenog medenog mjeseca Alberta Rijere u Beograd mora da se zapita u kojoj je kategoriji Španac. Mnogo je onih koji su znali da lijepo priča, a on je sam rekao da je bolji u ulozi psihološkog savjetnika nego trenera takmičara i taktičara. Uostalom, pristup igračima i njegovo ubeđivanje da "mogu da polete" glavni su aduti Rijerinog trenerskog portfolija.

Šta ćemo onda sa navijačima? Albert Rijera je trener koji voli da funkcioniše dok oko njega traje spektakl. Svađe sa rivalima, otvorene prozivke protivničkih trenera, pa ulaženje pod kožu svojim navijačima... Sve to zna temperamentni Španac koji je u Plzenju ipak ostao "mrtav ladan" zbog svega što se desilo. Takvim ponašanjem često ulazim pod kožu fanovima - posebno kad mu je ekipa dominantna u prvenstvu i može da igra sve što on zamisli.

Nakon evropskog debakla poslao je poruku da "Crvena zvezda sada spada među favorite u Konferencijskoj ligi", što ne samo da ne bi smjelo da se kaže... Malo je i sramota da se i pomisli nakon ovakvog meča. Rijera je okrenuo novi list, sigurno ima i navijača koji su odmah formirali isti stav, ali to u Crvenoj zvezdi ne bi smelo tako. Crveno-bijeli su se obrukali u Plzenju, šta god ko mislio o tome.

Zašto Zvezda mora da bude oprezna?

Albert Rijera od dolaska u klub tvrdi da ima punu podršku klupskih čelnika, iako je utisak da Zvezdana Terzića smatra predsjednikom, a Marka Marina sportskim direktorom - što nisu njihove funkcije. Ako je tako, onda je sigurno konsultovan oko prodaje Naira Tiknizjana (manje važno) i Seola Jung Vua (više važno). Sa jednim od njih dvoje Zvezda bi izbacila Viktoriju. Posebno sa Seolom koji je iz kluba otišao na dan meča?

Izostanak reprezentativca Južne Koreje bio je jedan od najvećih hendikepa Zvezde i pravo je čudo kako Plzenj nije postigao više golova protiv Učene koji je 120 minuta igrao lijevog beka, usljed nedostataka istih (na klupi bio samo 16-godišnji Matej Strika).

Ako Rijera ima punu podršku, nije smio to da dozvoli. Ako nema početnu podršku, možda je njegov teatralan nastup bespotrebno preuveličan da ga primijete široke narodne mase, pa čak i oni koji ne dolaze na stadion.

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Kada bi učinkom Španca počeli da se bave oni koji ne dolaze na utakmice i prate samo na društvenim mrežama šta se dešava u klubu, Rijera bi "rastao" kao kvasac. Bila bi to njegova mala pobjeda jer bi još neko usmjerio pogled ka Zvezdi, baš zbog njega. Zvezdi, gotovo sigurno u tom slučaju ne bi bilo toliko dobro. Jednostavno, Rijera voli da je u centru pažnje, a Zvezda trenutno priželjkuje mir koji će joj omogućiti da se zaborave dva evropska debakla.

Taj mir potrebniji je klubu da pretura težak period i kada bi glasnije nego ikada morali da se kritikuju klupski čelnici - prije svega oni koji su uključeni u proces dovođenja igrača tokom ovog ljeta, pa na kraju i dolazak španskog stručnjaka. Ideja je bila dobra, ali realizacija...

Rijera će morati da dokaže da nije prodavac magle i da ne uvaljuje "mačke u džaku", a od toga koliko bude uspješan zavisiće i stav prema njegovim nadređenima.