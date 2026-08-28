Nikola Čumić je nakon utakmice govorio o promašaju koji ga proganja, dok je Partizan ispao iz Lige konferencija uprkos pobjedi nad Hetafeom.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Hetafe 2:1 u krcatoj Humskoj, ali to ipak nije bilo dovoljno. Zbog "pomračenja" u prvom meču i poraza od 3:1, Partizan je ispao iz Lige konferencija i neće igrati grupnu (ligašku) fazu ovog takmičenja, a jedan od onih koji noćas nije spavao je Nikola Čumić.

To je i sam rekao poslije utakmice u Beogradu, svestan toga da je imao veliku šansu koja je mogla da "okrene" dvomeč i možda odvede Partizan među 36 najboljih u Ligi konferencija.

Vidi opis Nikola Čumić: "Kaže mi igrač Hetafea - šta je ovo, koji fudbal mi igramo u Španiji?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Velika šteta, mislim da je bolji tim ispao, nažalost. Očigledno su nas ona dva gola u Madridu koštala puno. I moj promašaj - da sam dao gol tada, sto posto bismo preokrenuli do 90. minuta. Meni je najteže, jako mi teško pada što nisam postigao gol. Nadam se da će navijači imati razumijevanja i da će doći golovi i dobre utakmice", rekao je Čumić i oduševio se navijačima.

"Ovo je nešto nevjerovatno, ovo je najbolja atmosfera u kojoj sam u karijeri igrao. Baš sam pričao sa mojim bivšim saigračem, koji mi je rekao: 'Ja ne znam koji fudbal mi igramo u Španiji, ovo je nešto nevjerovatno'. Svaka čast navijačima, vidjeli ste koliko smo mi bolji uz njih, sa koliko energije tad igramo, hvala svakom ko je došao danas. Mislim da smo im vratili dobrom utakmicom i dobrom borbom".

Promašaj će ga proganjati

Izvor: MN PRESS

"Trčao sam sprint nekih 50-60 metara, samo sam želio da pogodim gore. Da sam pogodio, golman se ne bi ništa pitao. To su neke sitnice, neki detalji, ali morao sam da dam gol", rekao je Čumić.

Veliko pitanje je da li Saša Ilić ostaje trener Partizana, i rekao je da je ta odluka na njemu.

"Rekao nam je da je ovo Partizan koji on želi, drago mi je da ga vidim pozitivnog. Mislim da je zaslužio, ne samo večeras, već svaku utakmicu, da je ovo minimum koji treba da damo za njega. Znamo ko je Saša Ilić i kakva je to legenda. Ne smiju više da nam se dešavaju ni Lučani ni Kragujevac, mi smo Partizan i ovom utakmicom treba da pokažemo svakoj ekipi da treba da nas se plaše", zaključio je on.