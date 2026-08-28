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Poruka iz Španije poslije Hetafea: "Partizan je institucija"

Poruka iz Španije poslije Hetafea: "Partizan je institucija"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Trener Hetafea Hose Bordalas je poslije meča sa Partizanom pokazao poštovanje prema beogradskom klubu

Trener Hetafea Partizan je institucija Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je pobijedio Hetafe u Beogradu, ali španska ekipa je obezbijedila prolaz u Konferencijsku ligu. Žal u Humskoj ostaje, a poslije meča trener gostiju Hose Bordalas dao je izjavu koja bi djelimično mogla da umiri navijače Parnog valjka. Govorio je o Partizanu, crno-bijelima kao velikanu, s puno poštovanja.

"Ogromna je čast što smo se plasirali u Konferencijsku ligu. Mnogo smo se mučili protiv Partizana, imali smo neke greške koje treba popraviti. Veseo sam što smo prošli dalje. Partizanu smo dozvolili da se razigra, ponajviše zbog naših grešaka", rekao je trener Hetafea po završetku meča.

Izvor: MONDO

"Znali smo da će početak biti težak. Taktika je bila ista kao i u prvoj utakmici. Znali smo da će Partizan biti težak protivnik, posebno zbog navijača", dodao je Hose Bordalas.

"Partizan je institucija"

Trener Hetafea dobro poznaje ekipu Partizana, njenu istoriju i čuvenje. Tako je na konferenciji za medije poslije poraza u Beogradu rekao ono što svaki navijač Parnog valjka želi da čuje - Partizan je institucija, bez obzira na probleme u klubu.

"Znamo da je Partizan veliki klub, posebno zbog navijača. Za nas je ovo čudo, jer nije važno da li je klub u malim ili velikim problemima, on je institucija. Mi smo mlad klub, sa mladim igračima, moramo da ispravimo neke greške. U Ligi konferencije imamo priliku da ih ispravimo. Nemam šta drugo da dodam osim da čestitam igračima na pobedi. Atmosfera je bila sjajna, navijači su bili sjajni", zaključio je trener gostiju.

"Trener Hetafea nije lagao"

Trener Partizana Saša Ilić je poslije pobjede nad Hetafeom govorio isključivo o rivalu, a ne i o budućnosti u Partizanu. Zbog toga se zahvalio treneru gostiju i još jednom potvrdio da je odnos legende kluba i Parnog valjka nešto jedinstveno.

"Hvala treneru Hetafea na tome što je pričao o Partizanu. Partizan je institucija, nije slagao. Vremena se mijenjaju, niko ne može da obriše istoriju Partizana. Partizan posljednjih godina nema titulu, nema Kup, nema trofej, ranije se to nikad nije dešavalo. Ali - vratiće se", zaključio je Saša Ilić.

Tagovi

Hetafe Partizan

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