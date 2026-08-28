"Htio sam da udarim Lazetića pesnicom u lice": Zahavi mu rekao da ga gori nije trenirao

Legenda izraelskog fudbala otkrio detalje brutalne svađe sa srpskim trenerom Žarkom Lazetićem dok su zajedno bili u Makabiju

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC / MN Press

Eron Zahavi (39), jedan od najvećih izraelskih igrača u istoriji, otkrio je javno detalje oštrog sukoba sa srpskim trenerom Žarkom Lazetićem (44), bivšim šefom struke Makabija iz Tel Aviva.

Prema Zahavijevim riječima, za vreme njihovih zajedničkih dana u Makabiju kazao je Lazetiću da je najlošiji trener koji ga je ikad trenirao i da ga je posebno zaboljelo kada mu je Srbin tražio da ustane sa klupe i izvede penal na utakmici protiv Kirjat Šmone.

"Rekao sam Lazetiću: 'Ti si najlošiji trener koji me je trenirao u karijeri'“, priznao je Zahavi u intervjuu za "Kanal 13".

"Htio sam da ga udarim u lice"

"Lazetić mi je rekao da je gledao sve utakmice iz prethodne sezone i odlučio da Dor bude prvi napadač, a ne ja. Rekao sam mu da je onda lažov (jer, prema Zahavijevim rečima, nije gledao sve utakmice)... Imam problem sa neiskrenošću", kazao je bivši izraelski as.

Rekao je Zahavi da je među njima puklo kada ga je Lazetić zamolio da izvede penal protiv Kirjat Šmone, u trenutku u kojem je Izraelac bio rezerva.

"Htio sam da ga udarim pesnicom u lice. On nema kontakt sa realnošću. Nije mi bilo važno što sam promašio, navijači su me uvijek veoma poštovali. Nisam ja mrtav konj. Dao sam vam 40 golova i donio vam titule. Ljudi brzo zaboravljaju".

Zahavi je završio karijeru 2025, a Lazetić je 2026. napustio Makabi poslije dvije godine i sada trenira Al-Tavun u Saudijskoj Arabiji.

"Da sam mogao da nastavim? Mogao sam, ali nisam želeo da budem ponižavan i da sedim na klupi. Unutrašnja strast je ugašena", kazao je on.

Huligani Lazetiću došli pred kuću

Na rastanku sa Makabijem u jesen 2025, Lazetić je doživio i strašnu neprijatnost, jer su huligani "navijači" Makabija došli pred njegovu zgradu, aktivirali pirotehniku i pokušali da nasilno uđu u ulaz.

Lazetić se poslije toga nije pojavio na okupljanju pred meč protiv Ašdoda i uslijedio je brzi rastanak i odlazak srpskog trenera i njegove porodice iz te zemlje.

Zahavi bio uspješan pod Jokanom i Piksijem

Zahavi je kroz karijeru veoma uspješno sarađivao sa srpskim trenerima. Sa Makabijem je igrao u Ligi šampiona pod vođstvom Slaviše Jokanovića u sezoni 2015/16, a onda je prešao u Guandžou "R&F" kod Dragana Stojkovića Piksija. U Evropu se vratio 2020. i igrao za PSV Ajndhoven do 2022, pa onda opet zaigrao za Makabi i u njemu završio karijeru.