Sloga gostuje kod BSK-a: Ovaj meč može da nam donese dosta!

Perica Ognjenović vjeruje da njegova ekipa može do bodova na gostovanju kod BSK-a, ali da će biti teška utakmica, prvenstveno zbg vještačke podloge.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge iz Doboja u subotu od 15.45 gostovaće BSK-u u okviru 4. Kola Premijer lige BIH.

Trener Dobojlija Perica Ognjenović je umjereni optimista pred ovaj duel koji će biti odigran na vještačkom terenu stadiona u Krupi na Vrbasu.

“Očekuje nas jedna dosta zahtjevna utakmica na… na terenu koji je i drugačiji, da kažem, od drugih. Znači, druga podloga. Pokušavali smo, spremali smo se za to. Vidjećemo kako ćemo se brzo adaptirati na tu podlogu i jednostavno jedna zahtejvna utakmica koja može da nam donese dosta. I mislim da, ukoliko budemo pravi, imamo sve mogućnosti da zabiljeežimo pozitivan rezultat, rekao je Ognjenović.ž

Osim podloge i termin je pomalo nezgodan, igra se u 15.45 časova, a ovih dana velike vrućine su u BIH.

“Te stvari prateće, nezgodan termin, podloga nova… To su stvarno situacije koje moramo da se adaptiramo mi, ali tako, mislim, moraju i sve druge sve druge ekipe. Neće biti lako, ali kažem, eto, malo smo se spremali za to, trenirali zadnjih dva dana na istoj takvoj podlozi koja nas očekuje za igru, tako da smo uradili sve da smanjimo, da kažem, tu adaptaciju na najmanji mogući nivo”, rekao je Ognjenović.