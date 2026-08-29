Legenda engleskog fudbala pred bankrotom: Džejmi Karager duguje državi skoro milion evra

Bivši as Liverpula Džejmi Karager duguje na ime poreza do 800.000 funti, odnosno 934 hiljade evra

Izvor: Profimedia

Bivšem asu Liverpula i reprezentativcu Engleske, a danas jednom od najboljih fudbalskih analitičara Džejmiju Karageru prijeti proglašenje bankrota zbog neplaćenog poreskog duga, za koji se navodi da iznosi između 700.000 i 800.000 funti.

Dokumenti do kojih je došao Bi-Bi-Si pokazuju da je u srijedu pokrenut postupak protiv Džejmsa Lija Dankana Karagera. "Zahtjev za proglašenje bankrota" podnijeli su advokati koji zastupaju Britansku poresku i carinsku upravu (HMRC). Portparol te institucije rekao je da ne komentariše pojedinačne slučajeve, ali je ipak objasnio da je u pitanju poreski dug.

"Imamo pristup da podržavamo rješavanje situacija kada građani imaju poreske dugove i činimo sve što možemo da pomognemo onima koji sarađuju sa nama da izađu iz dugova, uključujući mogućnost plaćanja na rate. Zahtjev za proglašenje bankrota podnosimo samo kao krajnju mjeru."

Karager je osvajač Lige šampiona

Izvor: Profimedia

Karager je za Liverpul igrao od 1996. do 2013. godine, a danas se redovno pojavljuje u programu Skaj sportsa posvećenom Premijer ligi, u emisiji "Stick to Football", kao i u programu CBS Sports-a posvećenom Ligi šampiona.

Portparol Karagera rekao je za Bi-Bi-Si da fudbaler preduzima sve da što prije plati dug.

"Ovo je privatno poresko pitanje koje je trebalo da bude riješeno ranije i odgovarajući koraci se danas preduzimaju kako bi dug bio izmiren. Razumije se da postupak neće ići dalje i da će pitanje biti riješeno u najkraćem roku."

Karager nije jedini fudbaler koji se nakon završetka igračke karijere suočio sa poreskim problemima. Bivši reprezentativci Engleske Dejvid Džejms, Ves Braun i Li Hendri proglasili su bankrot, dok je bivši Karagerov saigrač iz Liverpula Emil Heski 2024. godine izgubio pravnu bitku zbog neplaćenog poreskog duga od 1,6 miliona funti.

Trevor Sinkler je 2025. godine bankrotirao nakon što nije platio poreski dug veći od 36.000 funti, a iste godine "Poreska" je podnijela zahtjev za proglašenje bankrota Šona Rajt-Filipsa.

Bivši vezista Engleske Deni Marfi, danas analitičar emisije Bi-Bi-Sija, vjeruje da je izgubio oko pet miliona funti zbog, kako je rekao, "finansijskog zlostavljanja".