Džejmi Karager razočaran odlaskom asa Liverpula: "Odbio bih Real na njegovom mjestu"

Džejmi Karager se veoma teško miri sa činjenicom da će Trent Aleksander-Arnold od ljeta biti igrač Real Madrida, a ne Liverpula.

Nekadašnji igrač Liverpula Džejmi Karager (47) razočaran je odlukom beka tog kluba Trenta Aleksandra-Arnolda (26) da ode u Real Madrid na ljeto, kada mu istekne ugovor.

Na dan kada je ozvaničeno da će Trent napustiti Liverpul, jedini klub za koji je ikad igrao, Karager se osjetio veoma razočarano i to je izjavio u emisiji na britanskom "Skaj sportsu".

"Što se tiče Trenta, njegova je karijera, ima pravo da radi šta hoće i ide u najveći klub na svijetu. Nisam ljut, razočaran sam kao lokalni igrač. On misli da nije dovoljan Liverpul kada pobjeđuje. Imali smo igrače u istoriji koji su odlazili, Stiv Mekmanaman, Majkl Oven, Stiven Džerard je umalo otišao, ali to su bili timovi Liverpula koji nisu ni izbliza dobri kao ovaj tim Liverpula", kazao je on.

Otišao je Džejmi Karager i korak dalje, pa slikovito objasnio zašto ne može da shvati odluku kao neko ko je poput Arnolda odrastao u Liverpulu.

"Ovaj sastav je sigurno jedan od pet-šest najboljih u Evropi, šampion je Premijer lige i može da bude nadomak nečega zaista posebno u narednih pet-šest godina. Kao lokalni igrač nikad nisam bio igrač takvog kalibra da se Real Madrid i Barselona raspituju za mene, ali da jesu, a da mogu ovdje da osvajam titule, da mogu da popnem Liverpul iznad Mančester junajteda na vječnoj listi, da mogu da se približim Real Madridu... Ljudi uvijek posmatraju rivalstva u Engleskoj. Ne možeš otići u Mančester junajted, u Čelsi, u Arsenal. Real Madrid je u Ligi šampiona ili Kupu šampiona rival Liverpulu", kazao je on.

"Mogli smo da zajedno dominiramo"

Kao lokalni fudbaler, uvijek mu je drago kada lokalci uspiju, ali ipak osjeća gorčinu u ustima.

"Bez obzira na to da li igraju za Liverpul ili Everton, uvijek mi je drago kada neko naš odavde uspije, Real Madrid je najveći klub na svijetu i nemam šta da prigovorim. Žao mi je samo jer imamo šansu da možda uspostavimo dominaciju", objasnio je Karager.

Povrh toga, veoma mu smeta i to što se svi obraćaju navijačima Liverpula i objašnjavaju im šta se događa, kao da oni ne shvataju.

"Čitam jednu stvar cijelog dana, vijesti 'iskaču', navijači Liverpula reaguju, neki mu žele sreću, neki su bijesni, ja sam vjerovatno negdje u sredini. Ali muka mi je čitanja cijelog dana kako ljudi koji nemaju veze sa Liverpulom govore navijačima Liverpula kako da se osjećaju".

"Ne govorite nam šta da mislimo, dosta više"

"Oni nisu navijači Liverpula. Liverpul je kao grad veoma emotivan kada je fudbal u pitanju i to nas čini time što smo. Zato ste vidjeli one scene kada smo osvojili Premijer ligu, njih ne vidite kada drugi osvoje Premijer ligu. Zato ne volim kada drugi govore navijačima Liverpula kako da se osjećaju", kazao je on.

"Kao što i Trent može da uradi sa svojom karijerom šta hoće, tako i navijači Liverpula mogu da se osjećaju kako žele u ovoj situaciji", dodao je Karager.

Džejmi Karager igrao je za Liverpul od 1997. do 2013. godine, sa "Redsima" bio šampion Evrope i u njihovom dresu odigrao 737 utakmice. Trent Aleksander Arnold je u vrijeme njegovog boravka u prvom timu stasavao u omladinskom pogonu, a u "A" ekipu ušao 2016. godine. Osvojio je sa timom iz rodnog grada dvije titule prvaka Premijer lige i takođe jednu Ligu šampiona, 2019. godine. Igrajući za Liverpul, Aleksander-Arnold odigrao je 352 utakmice.

