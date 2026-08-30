Rafael Leao u spektakularnom transferu prešao iz Milana u Galatasaraj za 45 miliona evra

Nakon višenedjeljnih nagađanja o budućnosti Portugalca u Milanu, konačno je završena "sapunica".

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Reprezentativac Portugala Rafael Leao prekinuo je ćutanje o odluci da odbije unosan prelazak u Premijer ligu u korist odlaska u redove turskog giganta Galatasaraja. Sad već bivši igrač Milana stigao je u Istanbul uz spektakularan doček, čime je stavljena tačka na jednu od najvećih transfer sapunica ovog ljetnjeg prelaznog roka.

U jednom od najneočekivanijih preokreta ljetne "pijace", Leao je kompletirao odlazak iz Milana i prešao u Galatasaraj u poslu vrijednom ukupno 45 miliona evra. Ovaj 27-godišnji napadač stigao je u Istanbul u subotu uz vatren doček hiljada navijača na Aerodromu "Ataturk", čime je okončao sedmogodišnji boravak na "San Siru", gdje se izrastao u jednog od najopasnijih napadača u Evropi.

Važna karika "rosonera"

Tokom boravka na "San Siru", Leao se etablirao kao jedno od najubitačnijih i najatraktivnijih krila u svjetskom fudbalu. Na 291 nastupu za "rosonere", Leao je sakupio impresivan učinak od 80 golova i 65 asistencija. Njegov doprinos bio je ključan u osvajanju titule u Seriji A u sezoni 2021/22, čime je prekinut dugogodišnji post kluba, a takođe im je pomogao da podignu trofej Superkupa Italije 2024. godine.

Ovaj prelazak predstavlja težak udarac za Unaija Emerija i Aston vilu, koji su intenzivno radili na dovođenju bivšeg igrača Lila na "Vila Park". Izvještaji su sugerisali da je klub iz Midlendsa vodio razgovore na visokom nivou sa čelnicima Milana kako bi obezbijedio njegov potpis, ali na kraju nisu uspjeli da postignu dogovor oko konačnog obeštećenja.

Leao je po dolasku u Tursku upitan da li je odbio Vilu da bi potpisao za aktuelnog šampiona Superlige. Reprezentativac Portugalije odgovorio je jasno: "Da, zato što je Galatasaraj nastojao da pogura ovaj posao još od juna. Predsjednik (Dursun Ozbek) i potpredsjednik (Nijazi Jelkenđoglu) odradili su zaista sjajan posao, kao i Žorž (Mendeš, agent). Tako da, hvala svim ljudima koji su omogućili da se ovaj transfer realizuje. Ovo je dobra prilika za mene..."

Pakleni tandem u napadu

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Perspektiva spajanja Leaoa sa bivšim golgeterom Napolija Viktorom Osimenom djeluje fascinantno za navijače Galatasaraja, a zastrašujuće za defanzivce u turskoj Superligi. Dva igrača gaje snažno prijateljstvo, a njihova kombinovana brzina i snaga mogle bi učiniti Galatasaraj moćnom silom i na evropskoj sceni. Klub je bio izuzetno agresivan u svojoj strategiji dovođenja pojačanja, sa ciljem da ponovi nekadašnje evropske uspjehe.

"Veoma sam uzbuđen. Sa nestrpljenjem čekam da počnem da igram utakmice. Osimen i ja smo dobri prijatelji, mislim da možemo ostvariti velike stvari", rekao je Leao.