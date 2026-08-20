Ermedin Demirović pred spektakularnim transferom: Sa sobom vodi saigrača u Tursku

Galatasaraj je poslao ponudu za Štutgartov dvojac.
Galatasaraj je krenuo u ozbiljnu ofanzivu na fudbalere Štutgarta. Turski gigant poslao je zvaničnu ponudu za bh. napadača Ermedina Demirovića, ali je njemački klub ekspresno odbio sumu od 15 miliona evra, zahtijevajući znatno veće obeštećenje.
Ipak, kako pišu mediji u Turskoj, to ne bi trebalo da zaustavi istanbulskog velikana, koji je već spreman da ponudi 20 miliona evra. Navodno bi Demiroviću bila ponuđena plata od 3,5 miliona evra, što bi trebalo da bude dovoljno da ga ubijedi na napusti redove "švaba".
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Iako se za Demirovića interesuje i Ajntraht iz Frankfurta, sam fudbaler je ponovio da je posvećen Štutgartu. Ipak, dolazak Dženana Pejčinovića unosi neizvjesnost oko toga koliku će minutažu 28-godišnji napadač imati u nastavku sezone.
Pored Demirovića, na meti šampiona Turske našao se i marokanski vezista Bilal el Kanus. Galatasaraj je već uputio ponudu za igračkog dragulja koji je prošle sezone eksplodirao sa devet golova i sedam asistencija u 41 utakmici.
Međutim, rukovodstvo Štutgarta ne želi ni da pregovara za iznos manji od 65 miliona evra. Iako El Kanusa pažljivo prate i klubovi iz engleske Premijer lige, ovaj 22-godišnjak djeluje zadovoljno u Štutgartu, gdje je nedavno stigao iz Lestera u transferu vrijednom 18 miliona evra.