Galatasaraj je poslao ponudu za Štutgartov dvojac.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Galatasaraj je krenuo u ozbiljnu ofanzivu na fudbalere Štutgarta. Turski gigant poslao je zvaničnu ponudu za bh. napadača Ermedina Demirovića, ali je njemački klub ekspresno odbio sumu od 15 miliona evra, zahtijevajući znatno veće obeštećenje.

Ipak, kako pišu mediji u Turskoj, to ne bi trebalo da zaustavi istanbulskog velikana, koji je već spreman da ponudi 20 miliona evra. Navodno bi Demiroviću bila ponuđena plata od 3,5 miliona evra, što bi trebalo da bude dovoljno da ga ubijedi na napusti redove "švaba".

Vidi opis Ermedin Demirović pred spektakularnim transferom: Sa sobom vodi saigrača u Tursku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: THOMAS KIENZLE / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Eibner-Pressefoto/Michael Weber, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Volker Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pressefoto Rudel/Robin Rudel / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Iako se za Demirovića interesuje i Ajntraht iz Frankfurta, sam fudbaler je ponovio da je posvećen Štutgartu. Ipak, dolazak Dženana Pejčinovića unosi neizvjesnost oko toga koliku će minutažu 28-godišnji napadač imati u nastavku sezone.

Pored Demirovića, na meti šampiona Turske našao se i marokanski vezista Bilal el Kanus. Galatasaraj je već uputio ponudu za igračkog dragulja koji je prošle sezone eksplodirao sa devet golova i sedam asistencija u 41 utakmici.

Međutim, rukovodstvo Štutgarta ne želi ni da pregovara za iznos manji od 65 miliona evra. Iako El Kanusa pažljivo prate i klubovi iz engleske Premijer lige, ovaj 22-godišnjak djeluje zadovoljno u Štutgartu, gdje je nedavno stigao iz Lestera u transferu vrijednom 18 miliona evra.