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Mama reprezentativca BiH postala hit na mrežama: Napravila kolaps slikama s Mundijala

Mama reprezentativca BiH postala hit na mrežama: Napravila kolaps slikama s Mundijala

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama ima veliku podršku navijača, ali i članova porodica koji su doputovali kako bi bili uz Zmajeve tokom nastupa na Mundijalu.

Mama reprezentativca BiH postala hit na mrežama Izvor: Instagram/fatimademirovic1

Većina reprezentativaca Bosne i Hercegovine doputovala je u SAD u društvu svojih najbližih, a Ermedinu Demiroviću najveća podrška tokom Svjetskog prvenstva su supruga Sandra, ćerka Leana i majka Fatima.

Fatima Demirović je aktivna na društvenim mrežama, gdje redovno dijeli fotografije sa putovanja, porodičnih okupljanja i važnih životnih trenutaka.

Fotografije koje je objavila tokom boravka u Kaliforniji izazvale su brojne reakcije pratilaca. Mnogi su komentarisali njen izgled i modne kombinacije, a objave su brzo postale tema na društvenim mrežama.

Pogledajte kako ona izgleda:

Posebnu pažnju privukle su fotografije nastale tokom proslave njenog 52. rođendana, koji je obilježila upravo tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ermedin Demirović nedavno je za njemačke medije govorio o svojim fudbalskim počecima i periodu kada je kao šesnaestogodišnjak napustio porodični dom kako bi karijeru nastavio u Lajpcigu.

Tom prilikom posebno se osvrnuo na svoju majku Fatimu i njenu ulogu u njegovom životu.

"Morao sam da napustim porodicu koja mi znači sve i koja mi je uvijek čuvala leđa. Majci Fatimi je to tada bilo posebno teško da prihvati. Ono što sam tada odlučio bio je najgori trenutak u životu moje mame“, rekao je Demirović.

Demirović je dodao i da njegova majka i danas teško podnosi rastanke.

"Danas imam 28 godina, a ona i dalje zaplače svaki put kada me posjeti i kada mora da se vrati kući. I dalje sebi zamjera što je ‘dala’ svoje dijete sa 16 godina. Sav taj medijski pritisak, novac i slava njoj nisu važni“, izjavio je reprezentativac Bosne i Hercegovine.

(Net.hr, MONDO)

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Tagovi

Ermedin Demirović majka

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