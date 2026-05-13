Ermedin Demirović za njemački "Bild": Supruga mi je Srpkinja, a u reprezentaciji BiH imamo tri vjere

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović pojasnio je kako stvari stoje u "zmajevima" - tri vjere u svlačionici, a svi se slažu.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je "bum" plasmanom na Svjetsko prvenstvo koje se ovog ljeta održava u SAD, Kanadi i Meksiku. Komšije nisu bile favoriti, ali su slavile protiv Velsa i Italije, ispisale istoriju i sve to zahvaljujući složnosti u timu. Jedan od reprezentativaca Ermedin Demirović (28) otkrio je, u razgovoru za poznati Bild, da u ekipi postoje tri vjere, ali da top nije nikakva prepreka da se svi sjajno slažu u timu.

Demirović je u otkrio zbog čega je ponosan na reprezentacije - Bosna i Hercegovina se tek drugi put plasirala na Svjetsko prvenstvo, samim tim: "Plasman je za nas već titula", rekao je momak rođen u Hamburgu.

"Za ljude u Bosni i Hercegovini, zemlji koja se još bori s mnogim izazovima, reprezentacija je izvor radosti. Sjajan je osjećaj moći bar na 90 minuta osloboditi ljude svakodnevnih briga. Za završnicu Svjetskog prvenstva, porodica Demirović je već rezervisala vlastiti 'bazni kamp' za grupnu fazu", otkrio je napadač Štutgarta.

Demitović je rođen u Hamburgu, trenutno igra u Njemačkoj, ali i pored toga riješio je da brani boje zemlje iz koje vuče korijene. Njegov otac je napustio Bosnu i Hercegovinu neposredno prije rata. "Bila je to svjesna odluka srca, prije svega zbog mog, sada već preminulog, dede koji mi je uvijek bio najveća i najponosnija podrška", rekao je.

"Moja žena je iz Srbije"

Čar koja krasi tim Bosne i Hercegovina svakako je razlika u vjeri, koja ne bi trebalo da bude razorna tačka, već motiv više. Ne krije Demirović, njegova supruga Sandra, rodom je iz Srbije. Par je prije godinu dana dobio ćerku, a vjenčao se 2024. Naravno, Sandra je bila pored terena i pružila podršku suprugu i najradosnijim trenucima karijere - kad je BiH obezbijedila plasman na Mundijal.

"Moja supruga je Srpkinja. Za mene je loš čovjek jednostavno loš čovjek, bez obzira odakle dolazi. U reprezentaciji postoje igrači tri različite vjere u svlačionici i svi se slažu. Čovjek je čovjek, tako bi svi trebalo da razmišljaju", bio je jasan Demirović.

Nosilac nacionalnog tima je iskusni Edin Džeko. "Za nas je on najveća legenda. A za mene je on najveći superheroj od svih. Nadam se da ću jednog dana imati sina. Ako me ikada pita za superheroje, reći ću mu: 'Zaboravi Supermana, evo Edina Džeke'", rekao je Demirović.

