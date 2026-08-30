Benjamin Tahirović ima novi klub: Reprezentativac BiH iz Danske otišao u Belgiju

Bh. reprezentativac Benjamin Tahirović (23) novi je fudbaler Genka, objavio je belgijski klub.

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Benjamin Tahirović, dvadesettrogodišnji reprezentativac BiH, zvanično je otpočeo novo poglavlje u karijeri potpisom za belgijski Genk.

Čim je dobio zeleno svjetlo na medicinskim testovima, nekadašnji fudbaler Rome, Ajaksa i Brondbija, potpisao je jednogodišnji ugovor sa Genkom, a belgijski klub imaće opciju da ga u potpunosti otkupi od danskog velikana.

U belgijsku Jupiler Pro ligu Tahirović ulazi sa velikim ambicijama. Genk se poslije četiri odigrana kola nalazi na petoj poziciji sa sedam bodova, uz jasnu namjeru da napravi ozbiljan iskorak u odnosu na prošlogodišnje skromno sedmo mjesto.

Ipak, adaptacija će morati ići ubrzanim tokom jer tim već u naredne tri sedmice očekuje izuzetno težak raspored i serija okršaja sa direktnim rivalima iz vrha - Anderlehtom, Gentom i Brižom, ekipama koje prethodnih sezone redovno gledamo u međunarodnim takmičenjima.

Prije dolaska u Belgiju, Tahirović je sakupio dragocjeno iskustvo nastupajući u Italiji, Holandiji i Danskoj, pa pristalice Genka s pravom vjeruju će biti istinsko pojačanje za Genk.