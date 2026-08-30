logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Benjamin Tahirović ima novi klub: Reprezentativac BiH iz Danske otišao u Belgiju

Benjamin Tahirović ima novi klub: Reprezentativac BiH iz Danske otišao u Belgiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bh. reprezentativac Benjamin Tahirović (23) novi je fudbaler Genka, objavio je belgijski klub.

Benjamin Tahirović Izvor: Shutterstock

Benjamin Tahirović, dvadesettrogodišnji reprezentativac BiH, zvanično je otpočeo novo poglavlje u karijeri potpisom za belgijski Genk.

Čim je dobio zeleno svjetlo na medicinskim testovima, nekadašnji fudbaler Rome, Ajaksa i Brondbija, potpisao je jednogodišnji ugovor sa Genkom, a belgijski klub imaće opciju da ga u potpunosti otkupi od danskog velikana.

U belgijsku Jupiler Pro ligu Tahirović ulazi sa velikim ambicijama. Genk se poslije četiri odigrana kola nalazi na petoj poziciji sa sedam bodova, uz jasnu namjeru da napravi ozbiljan iskorak u odnosu na prošlogodišnje skromno sedmo mjesto.

Ipak, adaptacija će morati ići ubrzanim tokom jer tim već u naredne tri sedmice očekuje izuzetno težak raspored i serija okršaja sa direktnim rivalima iz vrha - Anderlehtom, Gentom i Brižom, ekipama koje prethodnih sezone redovno gledamo u međunarodnim takmičenjima.

Prije dolaska u Belgiju, Tahirović je sakupio dragocjeno iskustvo nastupajući u Italiji, Holandiji i Danskoj, pa pristalice Genka s pravom vjeruju će biti istinsko pojačanje za Genk.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Benjamin Tahirović Brondbi Genk

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC