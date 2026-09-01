Vraća se Super Depor: Kupili Obamejanga i Adamu Traorea, sada stižu štoper Atletika i biser Barse

Deportivo ima ozbiljne namjere u ovoj sezoni i ne želi da se vraća u Segundu. Zato su već potpisali nekoliko zvučnih imena, a sve hoće da završe sa Himenezom i Kasadom.

Izvor: Marta Lopez / imago sportfotodienst / Profimedia

Deportivo se vratio u Primeru i sada je riješen da tu i ostane. Nekadašnji šampion Španije želi da završi prelazni rok angažovanjem pojaačanja iz Atletiko Madrida i Barselone. Iz Atletika traže iskusnog kapitea Urugvajca Hose Mariju Himeneza, a iz Barselone vezistu Marka Kasada.

Trener Antonio Idalgo je prošle sezone vodio ekipu do plasmana u viši rang pošto je bio drugi na tabeli Segunde iza Rasing Santandera. Uspio je Deportivo da prestigne Almeriju, Malagu, Las Palmans, Kastelon i Burgos koji su mu disali za vratom.

Novi Super Depor

Svi se sjećamo Super Depora sa početka novog milenijuma u kome su igrali Huan Karlos Valeron, Roj Makaj i Dijego Tristan, a sada će ekipi prvi cilj biti opstanak. Probaće da ga ostvare tako što su napravili miks igrača, baš kao i sa pokušajem dovođenja Kasada i Himeneza.

Stigli su mladi lavovi poput Teuna Gijsherta iz De Grafšapa, Lorenca Amatućija iz Fiorentine, Brajta Edea iz Lublina i Džonatana Asp Jensena iz Bajerna, ali i veterani. U Deporu će naredne sezone igrati Pjer Emerik Obamejang, Adama Traore, Anhelino, a od ranije su tu Adrijan Altimira, nekadašni engleski vunderkid Čarli Patino...

Na startu nove sezone dobro je počeo Deportivo i nema poraz. Nakon dva remija protiv Elćea i Malage pokazali su zube i savladali Valensiju 3:1 u meču u kome je gol za "slijepe miševe" dao nekadašnji napadač Partizana Umar Sadik.