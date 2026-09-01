logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vraća se Super Depor: Kupili Obamejanga i Adamu Traorea, sada stižu štoper Atletika i biser Barse

Vraća se Super Depor: Kupili Obamejanga i Adamu Traorea, sada stižu štoper Atletika i biser Barse

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Deportivo ima ozbiljne namjere u ovoj sezoni i ne želi da se vraća u Segundu. Zato su već potpisali nekoliko zvučnih imena, a sve hoće da završe sa Himenezom i Kasadom.

Deportivo ušao u Primeru i dovodi pojačanja Izvor: Marta Lopez / imago sportfotodienst / Profimedia

Deportivo se vratio u Primeru i sada je riješen da tu i ostane. Nekadašnji šampion Španije želi da završi prelazni rok angažovanjem pojaačanja iz Atletiko Madrida i Barselone. Iz Atletika traže iskusnog kapitea Urugvajca Hose Mariju Himeneza, a iz Barselone vezistu Marka Kasada. 

Trener Antonio Idalgo je prošle sezone vodio ekipu do plasmana u viši rang pošto je bio drugi na tabeli Segunde iza Rasing Santandera. Uspio je Deportivo da prestigne Almeriju, Malagu, Las Palmans, Kastelon i Burgos koji su mu disali za vratom.

Novi Super Depor

Svi se sjećamo Super Depora sa početka novog milenijuma u kome su igrali Huan Karlos Valeron, Roj Makaj i Dijego Tristan, a sada će ekipi prvi cilj biti opstanak. Probaće da ga ostvare tako što su napravili miks igrača, baš kao i sa pokušajem dovođenja Kasada i Himeneza. 

Stigli su mladi lavovi poput Teuna Gijsherta iz De Grafšapa, Lorenca Amatućija iz Fiorentine, Brajta Edea iz Lublina i Džonatana Asp Jensena iz Bajerna, ali i veterani. U Deporu će naredne sezone igrati Pjer Emerik Obamejang, Adama Traore, Anhelino, a od ranije su tu Adrijan Altimira, nekadašni engleski vunderkid Čarli Patino...

Na startu nove sezone dobro je počeo Deportivo i nema poraz. Nakon dva remija protiv Elćea i Malage pokazali su zube i savladali Valensiju 3:1 u meču u kome je gol za "slijepe miševe" dao nekadašnji napadač Partizana Umar Sadik. 

Tagovi

Deportivo Primera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC