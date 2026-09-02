Bivši srpski golman Saša Ilić je bio heroj engleskog Čarltona, ali je pozajmljivao novac od zelenaša i imao je velike probleme.

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Saša Ilić. Ime i prezime koje automatski asocira na sadašnjeg trenera Partizana i legendu kluba iz Humske. Ali, ova priča nije o njemu. Jeste o Saši Iliću, samo o drugom sprskom fudbaleru. Čovjeku koji je doživio i da brani za reprezentaciju Jugoslavije i koji je u Engleskoj imao status heroja.

Saša Ilić o kome ćemo pisati je rođen 18. jula 1972. godine u Melburnu (Australija) i tamo je napravio prve korake. Igrao je na poziciji golmana. Početkom devedesetih je došao u Jugoslaviju i prvo je igrao za RFK Grafičar koji je tada bio u nižoj ligi, pa je prešao u redove prvoligaša Radničkog iz Novog Beograda.

Nije se tu dugo zadržao. Otišao je 1996. godine kod rođene sestre u London i tamo je potpisao za anoniman klub pod imenom Sent Lenards Stemkfort i tu se zadržao godinu dana. Odatle je otišao na probu u Aston Vilu gdje su igrali Savo Milošević i Saša Đani Ćurčić, prošao je pripreme, nije dobio ugovor, pa je otišao na probu u redove drugoligaša Čarltona i tu je uspio da se izbori za ugovor.

Baš tu kreće njegova filmska priča...

Saša Ilić - heroj Čarltona

Vidi opis Saša Ilić pozajmljivao novac od beogradskih zelenaša: "Takvim ljudima ne želite da se zamjerite" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Steven Paston / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: - / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ADAM BUTLER, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prvo je Ilić branio za drugi tim, pa je poslije povrede golmana Majka Salmona i loše forme rezervnog čuvara mreže Endija Patersona dobio priliku da debituje protiv Stouka. Ekipa je pobijedila, Saša je postao prvi golman i vezao je devet mečeva bez primljenog gola. Uveo je ekipu u plej-of za ulazak u Premijer ligu. Finale se igralo na čuvenom "Vembliju" protiv Sanderlenda i otišlo je u penal seriju. Tamo je Ilić odbranio penal Majklu Greju i uveo ekipu u Premijer ligu.

Postao je kultni heroj. Ali, Čarlotn je već naredne sezone ispao iz premijerligaškog društva, Ilić je izgubio status prvog golmana i krenule su pozajmice u Vest Hem i Portsmut. Poslije Čarltona je potpisao za Portsmut, pa je igrao još za Barnsli, Blekpul, Aberdin i Lids.

Uspio je Ilić da upiše i dva nastupa za reprezentaciju Jugoslavije, jednom kod Milana Živadinovića, drugi put kod Milovana Đorića, ali nije bilo novih poziva.

"Pozajmio sam pare od zelenaša"

Saša Ilić golman Izvor: YouTube/Charlton athletic museum

Saša Ilić inače ima nadimak Kengur i da, ima veze sa čuvenim filmom "Kad porastem biću kengur". Ali, ono što mnogi nisu znali o njemu jeste da je imao veoma malu platu na početku karijere, pa je pozajmljivao novac od zelenaša i to od zelenaša iz Beograda.

"Dogovorio sam odlazak u Englesku, ali sam morao da otkupim svoj ugovor, tražili su mi 5.000 njemačkih maraka, što je oko 2.500 funti. Moji roditelji nisu imali taj novac, ja nisam imao, morao sam da pozajmim pare od zelenaša. Tada kamata nije bila na godišnjem, već na dnevnom nivou. Rekao sam im da ću im vratiti za mjesec dana, pa je dug porastao na 3.500 funti. Iz kluba su mi rekli da ja moram da otplatim taj ugovor, a da će mi oni to nadoknaditi čim dođem u Englesku. Tada je anarhija bila na ulicama Beograda. Kriminalci, gangsteri, mafija. Zvuči užasno, ali takav je bio život. Ne želite da se zamjerate tim ljudima", ispričao je Ilić.

Zahvaljujući tom novcu je otišao u Englesku, dobio ugovor i našao način da otplati dugovanja i da postane jedan od heroja.