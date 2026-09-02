logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miodrag Božović ima novi klub: Grof stigao u Skoplje

Miodrag Božović ima novi klub: Grof stigao u Skoplje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović je preuzeo ekipu Vardara.

Miodrag Grof Božović preuzeo Vardar Izvor: Profimedia/Stanislav Krasilnikov/TASS

Miodrag Grof Božović (58) ima novi klub. Nekadašnji trener Crvene zvezde dolazi u komšiluk i vodiće Vardar. Ugovor je potpisan do ljeta 2028. godine i klub je to zvanično i potvrdio.

Iskusni stručnjak tako nastavlja svoju dugu karijeru i ima novi klub. Prije dolaska u Vardar je bio na klupi Budućnosti iz Podgorice, ali se tamo nije proslavio. Poslednju titulu osvojio je u sezoni 2015/16 sa Crvenom zvezdom.

Božović je u igračkoj karijeri bio defanzivac i između ostalih klubova igrao je za Budućnost i Crvenu zvezdu. Kao trener vodio je mnogo klubova, među kojima su Borac Čačak, Obilić, Budućnost, Dinamo Moskva, Amkar, Rostov, Lokomotiva, Krila Sovjetof, Nefči...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miodrag Božović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC