Miodrag Božović ima novi klub: Grof stigao u Skoplje

Nekadašnji trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović je preuzeo ekipu Vardara.

Izvor: Profimedia/Stanislav Krasilnikov/TASS

Miodrag Grof Božović (58) ima novi klub. Nekadašnji trener Crvene zvezde dolazi u komšiluk i vodiće Vardar. Ugovor je potpisan do ljeta 2028. godine i klub je to zvanično i potvrdio.

Iskusni stručnjak tako nastavlja svoju dugu karijeru i ima novi klub. Prije dolaska u Vardar je bio na klupi Budućnosti iz Podgorice, ali se tamo nije proslavio. Poslednju titulu osvojio je u sezoni 2015/16 sa Crvenom zvezdom.

Božović je u igračkoj karijeri bio defanzivac i između ostalih klubova igrao je za Budućnost i Crvenu zvezdu. Kao trener vodio je mnogo klubova, među kojima su Borac Čačak, Obilić, Budućnost, Dinamo Moskva, Amkar, Rostov, Lokomotiva, Krila Sovjetof, Nefči...