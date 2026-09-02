Nije mogao da zadrži suze: Pablo Garsija napustio Betis

Bivši fudbaler Betisa Pablo Garsija je na vrlo emotivan način napustio klub, navijača i suza je bilo na pretek

Izvor: X/Estadio_ED/deportesDD

Posljednji sati prelaznog roka donijeli su emotivan rastanak mladog fudbalera Real Betisa. Pablo Garsija napustio je klub u suzama i karijeru će nastaviti u Rasing Santanderu.

Dvadesetogodišnji Garsija snimljen je kako u automobilu, zajedno sa majkom koja je bila za volanom, napušta klupske prostorije nakon što je pokupio stvari iz svlačionice. Bio je vidno potresen, a okupljenim novinarima nije uspio da da izjavu. Navijači su opkolili auto fudbalera, a suze i uznemirena lica okuparala su kadrove emotivnog snimka.

Njegov otac Ramon kasnije je za radio "El Partidazo de Cope" govorio o cjelokupnoj situaciji i priznao da porodica teško podnosi rastanak. Kako je objasnio, transfer se pojavio iznenada tokom popodneva, a njegova realizacija čekala se sve do kasno u noć.

"Vidjeli ste dječaka i njegovu majku... Otišao je po stvari u ormariću i svi ovo veoma teško proživljavamo. Ipak, čim počne da trenira, daće sve od sebe i siguran sam da će usrećiti navijače Rasinga", rekao je Ramon kroz suze.

"U njegovim godinama najvažnije je da igra"

Odluka da napusti Betis donesena je prije svega zbog minutaže. Garsija je želeo da dobije priliku da redovno igra, umjesto da u snažnoj konkurenciji u Betisu čeka šansu sa klupe.

"U njegovim godinama najvažnije je da igra. Betis ima sjajnu ekipu i mnogo vrhunskih igrača. Bili smo pred dilemom - ostati i čekati mrvice s klupe ili otići negdje gdje će igrati, oživjeti karijeru i ponovo uživati u fudbalu. Izabrali smo ovo drugo", poručio je njegov otac.

Garsija će tako naredne sezone nositi dres Rasing Santandera, gdje će pokušati da kroz redovne nastupe pokaže zbog čega se od njega mnogo očekuje.