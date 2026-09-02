Hal, koji s klupe vodi Sergej Jakirović, odlučio je da pojača redove u Premijer ligi i u jednom danu doveo je šest igrača

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Posljednji dan prelaznog roka najbolje je prošao za Hal, utisak je. Klub koji s klupe vodi Sergej Jakirović odlučio je da u jednoj večeri dovede čak šestoricu igrača za budžet od 80 miliona evra.

Tokom večeri 1. septembra Hal je odlučio da obraduje navijače i iznenadi one koji nisu vjerovali u povratak ovog kluba u Premijer ligu. Doveo je šestoricu igrača. Hal je ovog leta ozbiljno pojačao ekipu, a najskuplje pojačanje je Ilijas Ansah (21), koji je stigao iz Union Berlina za 17 miliona evra.

Vidi opis Jakirović dobio šest pojačanja za jednu noć: Hal potrošio milione da ostane u Premijer ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andy Sumner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: EPA-EFE/JOSE MANUEL VIDAL Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: TV Arena sport Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: EPA-EFE/ANTONIO BAT Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Facebook/HRnogomet/Screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Tim Iroegbunam (23) prešao je iz Evertona za 15,1 milion evra, dok je Bruk Norton-Kafi (22) iz Đenove plaćen 14 miliona. Robinjo Vaz (19) stigao je iz Rome na pozajmicu vrijednu dva miliona evra. Klub je doveo i Hristosa Muzakisisa (19) iz Olimpijakosa, za kojeg je izdvojeno 15 miliona evra, kao i Sorbu Tomasa (27) iz Stouk Sitija, koji je koštao 8,7 miliona evra. Prema podacima Transfermarkta, Hal je za šest novih igrača ukupno potrošio 82,7 miliona evra.

Koga je sve doveo Hal?

Ansah, kao najveće pojačanje tima Sergeja Jakirovića, poznat je po njemačkoj školi fudbala. Kao senior se afirmisao u Paderbornu, a u Union Berlin je prešao u leto 2025. godine. Odigrao je 37 utakmica i postigao pet golova, a posebno je zanimljivo da je prva četiri postigao u prva četiri kola Bundeslige.

Tim Iroegbunam ponikao je u akademiji Vest Bromvič Albiona, a potom je prešao u Aston Vilu. Dio sezone 2022/23. proveo je na pozajmici u Kvins Park Rendžersu, nakon čega se vratio u Birmingem. Everton ga je doveo u ljeto 2024, a tokom dvije sezone izborio je mjesto standardnog prvotimca. Najčešće igra na poziciji centralnog ili defanzivnog veznog, a ranije je bio član reprezentacije Engleske do 20 godina.

Bruk Norton-Kafi prve fudbalske korake napravio je u Čelsiju, da bi kao dječak prešao u Arsenalovu akademiju. Arsenal ga je slao na pozajmice u Linkoln Siti, Roteram, Koventri i Milvol, gdje je sticao iskustvo u nižim rangovima engleskog fudbala. U ljeto 2024. trajno je napustio Arsenal i potpisao za Đenovu, za koju je tokom naredne dvije sezone upisao više od 40 nastupa u Seriji A. Standardni je član reprezentacije Engleske do 21 godine.

Kad je u pitanju Robinjo Vaz, on je od 2024. igrao za Marselj, a kako je u drugom timu ovog kluba pokazao dobre partije, konkurisao je za seniorsku ekipu, za koju je kasnije postigao četiri gola. Uspeo je da 2026. postane dio Rome, koja ga je kupila za 22 miliona evra, ali u Italiji nije uspio da se nametne, pa je promjena kluba bila jedina opcija.

I na kraju, Hristosa Muzakisisa Hal je doveo iz Olimpijakosa, u čiju akademiju je stigao sa svega sedam godina. U klubu iz Grčke imao je značajnu minutažu, a zahvaljujući seniorskim mečevima uspio je da se probije i do "A" tima reprezentacije svoje zemlje, za koji je odigrao 11 mečeva.