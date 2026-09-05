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Nail Omerović naplatio sjajne partije u Osijeku: Reprezentativac BiH predstavljen u Portugalu!

Nail Omerović naplatio sjajne partije u Osijeku: Reprezentativac BiH predstavljen u Portugalu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Krilni napadač "zmajeva" novi je igrač Eštorila.

Nail Omerović Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon pet godina provedenih u Osijeku, Nail Omerović se odlučio za promjenu sredine. Krilni napadač i reprezentativac BiH obavezao se na trogodišnju vjernost portugalskom Eštorilu, koji se takmiči u elitnom rangu tamošnjeg fudbala.

Nail Omerović je rođen 2002. godine u Tuzli, a kroz omladinski staž branio je boje gradačačke Zvijezde i tuzlanske Slobode, iz koje je sa navršenih 19 godina otišao u drugi tim Osijeka. Član najjače selekcije postao je početkom 2023. godine, a od početka sezone bilježio je sjajne partije.

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Tako je na prvih pet mečeva u hrvatskom šampionatu postigao isto toliko golova, a briljirao je pobjedi protiv Rudeša (1:6) 8. avgusta, kada je uknjižio het-trik. Bio je to drugi meč za Osijek u kojem je tri puta zatresao protivničku mrežu. Prvi se dogodio 14. septembra, kada je bio trostruki strijelac u susretu sa Vukovarom.

Ukupno je za Osijek odigrao 132 meča i postigavši 19 golova.

Njegov novi klub nije dobro započeo sezonu u portugalskoj eliti. Na premijeri je remizirao sa Famalikaom (1:1), ali je potom nanizao tri neuspjeha (Nasional, Rio Ave, Benfika), pa je pred domaći meč sa Arukom (7. septembar) na pretposljednjoj, 17. poziciji.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Nail Omerović Eštoril fudbal transferi

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