Barselona pregazila Valensiju

Barselona je bila više nego ubjedljiva u četvrtom kolu domaćeg takmičenja, pošto je pobijedila Valensiju 5:0.

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Barselona je na održala još jednu fudbalsku lekciju i nastavila savršen niz na startu sezone. Katalonci su ubjedljivo savladali Valensiju 5:0 i tako stigli do četvrte pobjede u isto toliko utakmica, uz maksimalnih 12 bodova.

Gosti su pitanje pobjednika praktično riješili već u prvom poluvremenu. Lamin Jamal je u šestom minutu pogodio za 1:0, a samo 16 minuta kasnije Fermin Lopez udvostručio je prednost. Valensija nije uspijevala da odgovori na intenzitet igre šampiona Španije, koji je diktirao ritam od prvog do posljednjeg minuta. Barselona se nije zadovoljila stečenom prednošću, pa je odmah po povratku sa odmora nastavila u istom ritmu. Rafinja je u 50. minutu postigao treći pogodak, ijčega je bilo jasno da domaćin čeka veoma težak završetak utakmice.

Do kraja je uslijedio potpuni slom Valensije. Pedri je dodao još jedan gol za Barselonu, a konačnih 5:0 postavio je Lamin Jamal svojim drugim pogotkom na utakmici. Mestalja je tako ispratila još jedno dominantno izdanje aktuelnog šampiona.

Za Valensiju je ovo bio novi bolan poraz, dok Barselona poslije četiri kola ostaje jedinih 12 bodova daleko od kiksa i sa jasnom porukom da će i ove sezone napasti sam vrh Primere.

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