Barselona ima novog napadača!

Nakon odlaska Levandovskog, Barselona je izabrala Gabrijela Žezusa, dok je Vlahović bio spreman da dođe za manje novca.

Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Barselona je ovog ljeta ostala bez Roberta Levandovskog i Ferana Toresa, što je značilo da joj je potrebna nova "devetka", a na kraju je odluka pala da to bude Gabrijel Žezus. Fudbaler koji je ovog ljeta postao nepoželjan na "Emirejtsu", gdje nije u planovima Mikela Artete, dogovorio je sve i do kraja ljetnjeg prelaznog roka će obući bordo-plavi dres.

Pravo niotkuda je došao ovaj transfer, pošto se do sada nije spominjalo da je Barselona zainteresovana za njega, ali na kraju je pao dogovor vrijedan samo 10 miliona evra. Naravno, pod uslovom da prođe ljekarske preglede.

Gabrijel Žezus prije Dušana Vlahovića

Interesantno je da se Barseloni ovog ljeta kao rješenje u napadu "nudio" i Dušan Vlahović. Njemu je istekao ugovor s Juventusom i htio je da dođe na "Nou Kamp", svjestan da im nedostaje napadač, ali čak ni to što je htio da igra za manje novca nego što je nudio Bešiktaš - nije ubijedilo čelnike kluba da ga dovedu.

Umjesto njega angažovan je Gabrijel Žezus koji je i te kako imao problema sa povredama tokom karijere, zbog čega je najveći znak pitanja iznad njega.

Naredne godine proslaviće 30. rođendan, a prošle sezone odigrao je manje od hiljadu minuta u dresu Arsenala. Ukupno, nastupio je na 27 utakmica i doprinio je sa šest golova i dvije asistencije. Ukupno, ima više od 250 nastupa za Siti i Arsenal, ali se nije baš naigrao u posljednje tri sezone.

Podsjetimo, opcija za napad Barselone je i Karim Adejemi, koji je stigao iz Dortmunda, dok smo već vidjeli i da će Hansi Flik koristiti i Rafinju kao "devetku".

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