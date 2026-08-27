"Barseloni sigurno nećemo prodati Alvareza": Atletiko ne odustaje, objavio saopštenje

Atletiko Madrid javno saopštio da Hulijan Alvarez sigurno neće ovog ljeta preći u Barselonu

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Atletiko Madrid izričit je u odluci da ne proda napadača Hulijana Alvareza Barseloni, bez obzira na haos koji traje zbog nezadovoljstva argentinskog igrača. Klub iz glavnog grada Španije i saopštenjem je u četvrtak stavio do znanja Kataloncima da neće pregovarati sa njima, jer nisu postupili profesionalno, etički i nisu pokazali poštovanje prema Atletiku u pokušaju da dovedu Alvareza.

"Članovi Upravnog odbora Atletiko Madrida jednoglasno su izrazili apsolutnu podršku odluci kluba da ne pregovara o transferu Hulijana Alvareza u Barselonu. Članovi Upravnog odbora ističu da je Atletiko Madrid otvoren za uobičajene pregovore na tržištu transfera kada se oni vode profesionalno, etički i uz poštovanje. U potpunosti stojimo iza ranije saopštenog stava kluba da Barselona nije ispunila ove uslove i da zbog toga neće biti nikakvih pregovora, niti postoji bilo kakva mogućnost da Alvarez pređe u Barselonu", navedeno je.

Atletiko Madrid vjeruje da će "naš igrač razumjeti ovu odluku i ostati fokusiran na pomaganje klubu u ostvarivanju njegovih ciljeva, kao što je to činio tokom dvije sezone koliko brani naše boje", takođe piše u saopštenju.

Alvarez je na minulom Svjetskom prvenstvu javno izrazio želju da ode i to je naišlo na veoma loš prijem među navijačima Atletika, koji su ga prošlog vikenda izviždali na utakmici protiv Viljareala.