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Hulijan Alvarez pao u depresiju: Atletiko sve vidi i zna, ali ga ne pušta u Barselonu

Hulijan Alvarez pao u depresiju: Atletiko sve vidi i zna, ali ga ne pušta u Barselonu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Hulijan Alvarez, napadač Atletiko Madrida, prolazi kroz tešku depresiju i želi da napusti klub. Međutim, Atletiko ga ne pušta tamo gdje on želi - u Barselonu.

Hulijan Alarez pao u depresiju Izvor: Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Napadač Atletiko Madrida Hulijan Alvarez (26) prolazi kroz tešku depresiju, objavila je španska radio-mreža "COPE". Argentinac, koji hoće da po svaku cijenu napusti klub, propustio je navodno posljednja tri treninga zbog "zdravstvenih tegoba" i po svemu sudeći, ti problemi su psihološke prirode.

Alvarez je još tokom Svjetskog prvenstva u Americi javno rekao da želi da ode iz Atletiko Madrida i da "ostvari san". Iako nije izgovorio, svi su prepoznali da mu je san da pređe u Barselonu, koja želi da ga dovede, ali je krenula u tu borbu na nefer način, smatra Atletiko Madrid.

Zato je Alvarezov tim javno saopštio da dolazi u obzir da Argentinac ode iz kluba, ali nikad u Barselonu. Martin Anhel Hil Marin (63), izvršni direktor Atletiko Madrida, govorio je u četvrtak o Argentinčevoj situaciji:

"Hulijan je zaista loše. Bilo je ljudi koji su se potrudili da ga prevare, zbune i veoma mi je žao zbog toga. Poznajem ga, već duže vrijeme radimo sa njim i veliki je profesionalac i igrač. Veoma je zbunjen i prolazi kroz veoma tešku situaciju, lično i profesionalno", kazao je Hil.

Neće ga ni navijači Atletika, čuo je to

Izvor: Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, sva muka koju podnosi Alvarez neće smekšati klub i učiniti da kaže "da" Barseloni, koja je ne tako davno već otimala igrača Atletika, Antoana Grizmana. Francuz se poslije vratio nazad u Atletiko, ali Alvarez sigurno neće poći njegovim putem - ka stadionu Nou Kamp.

U međuvremenu, Alvarez je prošlog vikenda izviždan na utakmici Atletika - i to od navijača svog tima.

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Tagovi

Hulijan Alvarez Atletiko Madrid FK Barselona

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