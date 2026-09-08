Džordž Kamurasi, kapiten engleskog kluba SE Dons iz Bekslihita, postaće kralj naroda Toro u Ugandi.

Izvor: X/Telegraph Football

Džordž Desmond Kamurasi, kapiten Donsa u jugoistočnom Londonu, neočekivano je postao vođa naroda Toro u ovoj istočnoafričkoj zemlji.

Kamurasi (36) izabran je za sledećeg omukamu, odnosno kralja ove ustavne monarhije na nivou entiteta u Ugandi, nakon smrti svog rođaka koji je prethodno obavljao tu ulogu.

Kralj Ojo Njimba Kabamba Iguru Rukidi IV predvodio je ovu tradicionalnu kraljevinu, koja ima oko 800.000 stanovnika, još od 1995. godine, kada je imao svega tri godine. U to vrijeme bio je najmlađi vladajući monarh na svijetu.

Rukidi IV je preminuo 27. avgusta nakon liječenja od raka. Tim povodom, zvaničnici Ugande objavili su da će u njegovu čast biti posađeno milion stabala.

U petak je kraljevski komitet za sukcesiju, koji broji 21 člana, izabrao gospodina Kamurasija da ga naslijedi, navode mediji u Ugandi, a zvanična deklaracija očekuje se sljedeće nedelje, prenio je britanski "Telegraf".

A non-league goalkeeper from London has been chosen to take the throne of a kingdom in Uganda.



George Desmond Kamurasi, the captain of the SE Dons in Bexleyheath, south-east London, has unexpectedly become leader of the Tooro people in the east African country.



Kamurasi, 36,…pic.twitter.com/a3zRkCj4TP — Telegraph Football (@TeleFootball)September 8, 2026

"Novi kralj Desmond Kamurasi djeluje kao snažan mobilizator, ozbiljan i odlučan. Za narod Toro to je dobra stvar", rekla je Sintija Natkoto, autorka iz Ugande.

Kamurasi bio je drugi u liniji nasljedstva svog strica Olimija Kaboja II, odma iza svog rođaka, a u skladu sa testamentom Džordža Rukidija III, njihovog pokojnog dede i bivšeg kralja Tora.

U Ugandi postoje oprečni izvještaji o mogućnosti da je njegov rođak, koji se nikada nije ženio, ostavio tajnog nasljednika koji bi mogao biti potencijalni pretendent na presto. Ovu tvrdnju osporava šef kraljevskog klana Toro, koji je izjavio da Rukidi IV nije imao djece.

Toro, smješten u zapadnoj Ugandi, jedna je od četiri preostale tradicionalne kraljevine u zemlji. Uloga vođe, odnosno omukame, prije svega je kulturne, a ne političke prirode.

Golman, koji je sa svojim timom u subotu savladao Erit Taun rezultatom 2:0 i plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za FA kup, navodno nerado razmišlja o odlasku iz Velike Britanije.

Očekuje se njegovi Donsi u subotu gostovati ekipi greinvejsa na dan sahrane preminulog kralja Rukidija IV.

(MONDO)