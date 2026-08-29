Umro najmlađi kralj na svijetu: Krunisan sa tri godine i ušao u Ginisovu knjigu rekorda

Kralj ugandskog kraljevstva Toro, Ojo Njimba Kabamba, preminuo je u 34. godini života. Ostaće upamćen kao zvanično najmlađi vladajući monarh na svijetu u Ginisovoj knjizi rekorda.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Kralj ugandskog kraljevstva Toro, Ojo Njimba Kabamba Iguru Rukidi IV, preminuo je u 34. godini.

U Ginisovoj knjizi rekorda naveden je kao najmlađi vladajući monarh na svijetu, pošto je stupio na prijesto 1995. godine sa samo tri godine, nakon smrti svog oca. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je premijer kraljevstva, javlja Bi-Bi-Si.

Bio 13. monarh dinastije

Kraljevstvo Turo nije objavilo uzrok smrti, ali su lokalni mediji prenijeli izjavu jednog ugandskog ministra da je kralj bio teško bolestan i da se liječi u Sjedinjenim Državama.

Iako Ugandom upravlja izabrani predsjednik i parlament, zemlja je dom nekoliko tradicionalnih kraljevstava koja imaju veliki kulturni uticaj, ali nemaju pravu političku moć.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Ojo je vladao kraljevstvom sa više od dva miliona stanovnika i bio je 13. monarh dinastije, koja je osnovana početkom 19. vijeka.

Nakon što je postao kralj 1995. godine, uspostavljeno je regentstvo, koje je, između ostalih, uključivalo i kraljicu majku. Ono je upravljalo kraljevstvom dok Ojo nije postao punoljetan, a zvanično krunisanje je održano kada je napunio 18 godina.

Sin će naslijediti krunu

Mladi kralj je uživao veliko poštovanje u narodu. Prema pisanju lista "Dejli monitor", zalagao se za osnaživanje mladih, obrazovanje i zaštitu životne sredine, i radio je na podizanju svijesti o HIV-u i AIDS-u.

Premijer kraljevstva Toro, Kalvin Armstrong Rvomire Akiiki, objavio je vijest o smrti, koju je opisao kao "nemjerljiv gubitak" za kraljevsku porodicu i narod.

"Pozivam cijeli narod Tura da ostane ujedinjen, smiren i u molitvi tokom ovih izuzetno teških vremena. Neka Njegovo Veličanstvo počiva u vječnom miru", rekao je danas Akiki.

Iako kralj Ojo nije bio zvanično oženjen, premijer je potvrdio da je "kontinuitet krune osiguran".

"Njegovo Veličanstvo ostavlja za sobom prestolonasljednika. Njegov identitet će biti zvanično objavljen u skladu sa tradicijom i običajima Kraljevine Toro", objasnio je.

Najveća i najuticajnija tradicionalna institucija u zemlji, Kraljevina Buganda, izrazila je saučešće narodu Toro i opisala kralja kao dragocenu osobu za celu Ugandu.

"Svi oplakuju veliki gubitak"

Kraljevina Rvenzururu je takođe izrazila saučešće "svima koji oplakuju ovaj veliki gubitak", javili su lokalni mediji. Fudbalski savez Ugande saopštio je da se oprostio od kralja Oje kao "pravi prijatelj fudbala“. Najavio je da će se minut ćutanja održati pre svih utakmica do 4. septembra u znak sećanja na njegovo "nasljeđe, ljubav, strast i doprinos" sportu.

Ministarka Margaret Muhanga opisala je atmosferu u kraljevstvu kao izuzetno tužnu.

"Ne možete vidjeti nikoga kako se smiješi", rekla je.

U videu objavljenom na društvenim mrežama, dodala je da je kralj "u najboljim godinama" i da je, uprkos mladosti, ostavio snažan trag u svom kraljevstvu.

Muhanga je najavila da će posaditi milion stabala u njegovu čast tokom perioda žalosti i pozvala susjedne okruge da učine isto.