Odustao od Đorđe Meloni? Sin predsjednika Ugande traži milijardu dolara i "najljepšu Turkinju"

Autor Vesna Kerkez
Načelnik odbrane Ugande, Muhuzi Kajnerugaba, traži od Turske milijardu dolara i ženidbu sa najljepšom ženom.

Muhuzi Kajnerugaba, traži od Turske milijardu dolara i ženu

Načelnik odbrane Ugande i sin predsjednika te zemlje Muhuzi Kajnerugaba zatražio je od Turske milijardu dolara i ženidbu sa "najljepšom ženom" u Turskoj zbog, kako tvrdi, doprinosa bezbjednosti u regionu, uz prijetnju prekidom diplomatskih odnosa.

Kajnerugaba je, u nizu objava na društvenoj mreži Iks, zaprijetio da će Uganda u roku od 30 dana prekinuti diplomatske odnose i zatvoriti tursku ambasadu u Kampali ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni.

On je u objavama tvrdio da Turska ostvaruje korist od poslovnih i infrastrukturnih projekata u Somaliji, uključujući luke i aerodrome u Mogadišu, dok Uganda, kako tvrdi, već godinama snosi veliki bezbjednosni teret, prenosi danas NDTV.

Kajnerugaba je naveo da Uganda treba da dobije milijardu dolara kao "bezbjednosnu dividendu", uz poruku da će u suprotnom zatvoriti ambasadu Turske.

U istim objavama iznio je i kontroverzan zahtjev da mu Turska "preda najljepšu ženu u zemlji" kako bi je oženio.

On je upozorio da odnosi između Ugande i Turske ne treba da se svode na "igre na društvenim mrežama", ali je istovremeno najavio mogućnost skorog prekida diplomatskih veza.

Kajnerugaba je takođe savjetovao građanima Ugande da iz bezbjednosnih razloga izbjegavaju putovanja u Tursku.

U objavama je izrazio i podršku Izraelu, navodeći da je spreman da pošalje 100.000 ugandskih vojnika radi zaštite "svete zemlje".

Ovo nije prvi put da Kajnerugaba izaziva pažnju javnosti neobičnim izjavama jer je 2022. godine ponudio, kako je naveo, 100 krava za brak sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni.

(N1/Mondo) 

