Kovačević obrnuo 150 miliona evra i otišao: Dvojicu fudbalera kupio je od Zvezde

Grčki fudbal na pamti prelazni rok kakav je Darko Kovačević izveo kao sportski direktor Olimpijakosa.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji srpski fudbaler Darko Kovačević više nije sportski direktor grčkog Olimpijakosa, tima u kojem je svojevremeno proveo i dio igračke karijere. Kovačević mjesto prvog čovjeka u sportskom sektoru napušta nakon što je obavljao glavnu ulogu u najspektakularnijem prelaznom roku u istoriji grčkog fudbala!

Kovačević je uspio da tokom samo jednog leta praktično promijeni kompletan igrački kadar crveno-bijelog tima iz predgrađa Atine. Pirejci su odlučili da naprave veliki broj izlaznih transfera, a zatim i da aktivnom politikom na tržištu popune rupe koje su nastale.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde, Juventusa i brojnih drugih klubova bio je zadužen za kompletan remont, a zatim potpuno neočekivano napustio funkciju. Klub nije obrazložio rastanak, ali se već zna da će Kovačevića naslijediti Španac Antonio Kordon.

Koga je kupio i prodao Darko Kovačević?

Ljetni prelazni rok koji je u pojedinim državama završen, a u nekim pri kraju, istorijski je za grčki Olimpijakos. Bila je ovo pijaca kakvu crveno-bijeli iz Pireja nisu imali nikada u svojoj istoriji - sa gotovo 70 miliona evra koje su potrošili na kupovinu igrača i blizu 80 miliona evra koje su zaradili od prodaja.

Kupovine Olimpijakosa:

Gustavo Puerta (Rasing, 16 miliona evra)

David Karmo (Notingem Forest, 9 miliona evra)

Armando Gonzales (Čivas, 8,6 miliona evra)

Markus Pedersen (Torino, 6 miliona evra)

Leon Bejli (Aston Vila, 5 miliona evra)

Nair Tiknizjan (Crvena zvezda, 5 miliona evra)

Đoel Roka (Đirona, 5 miliona evra)

Zinedin Smajlović (Sandefjord, 5 miliona evra)

Žota Silva (Notingem Forest, 4 miliona evra)

Pablo Mafeo (Majorka, 2,7 miliona evra)

Balša Popović (Crvena zvezda, 1,5 miliona evra)

Manolis Saliakas (Sent Pauli, 1,3 miliona evra)

Stefan Ortega (Notingem Forest, slobodan igrač)

Remo Frojler (Bolonja, slobodan igrač)

Konstantinos Fortunis (Al-Kalij, slobodan igrač)

Dimitrios Sturnaras (Iraklis, slobodan igrač)

Gustavo Sa (Notingem Forest, pozajmica)

Prodaje Olimpijakosa:

Konstantinos Colakis (Hal siti, 23,3 miliona evra)

Andre Luiz (Kanzas siti, 15,5 miliona evra)

Hristos Muzakitis (Hal siti, 15 miliona evra)

Koštinja (Brajton, 12,7 miliona evra)

Francisko Ortega (River plejt, 5 miliona evra)

Gabrijel Strefeca (Palermo, 4 miliona evra)

Đulijan Bjankone (Anderleht, 2,5 miliona evra)

Mehdi Taremi (Al Vasl, 400 hiljda evra)

Doron Leidner (Hapoeltel Aviv, 350 hiljada evra)

Pored pomenutih fudbalera bilo je i onih koji su se tokom ljeta vratili sa pozajmice, onih koji su sada pozajmljeni drugim timovima, kao i onih sa kojima je sporazumno raskinut ugovor da bi pronašli novu sredinu. Kada se sve stavi na papir, gotovo kompletan tim promijenjen je tokom ljeta.