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Kovačević obrnuo 150 miliona evra i otišao: Dvojicu fudbalera kupio je od Zvezde

Kovačević obrnuo 150 miliona evra i otišao: Dvojicu fudbalera kupio je od Zvezde

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Grčki fudbal na pamti prelazni rok kakav je Darko Kovačević izveo kao sportski direktor Olimpijakosa.

Darko Kovačević više nije sportski direktor Olimpijakosa Izvor: MN PRESS

Nekadašnji srpski fudbaler Darko Kovačević više nije sportski direktor grčkog Olimpijakosa, tima u kojem je svojevremeno proveo i dio igračke karijere. Kovačević mjesto prvog čovjeka u sportskom sektoru napušta nakon što je obavljao glavnu ulogu u najspektakularnijem prelaznom roku u istoriji grčkog fudbala!

Kovačević je uspio da tokom samo jednog leta praktično promijeni kompletan igrački kadar crveno-bijelog tima iz predgrađa Atine. Pirejci su odlučili da naprave veliki broj izlaznih transfera, a zatim i da aktivnom politikom na tržištu popune rupe koje su nastale.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde, Juventusa i brojnih drugih klubova bio je zadužen za kompletan remont, a zatim potpuno neočekivano napustio funkciju. Klub nije obrazložio rastanak, ali se već zna da će Kovačevića naslijediti Španac Antonio Kordon.

Koga je kupio i prodao Darko Kovačević?

Ljetni prelazni rok koji je u pojedinim državama završen, a u nekim pri kraju, istorijski je za grčki Olimpijakos. Bila je ovo pijaca kakvu crveno-bijeli iz Pireja nisu imali nikada u svojoj istoriji - sa gotovo 70 miliona evra koje su potrošili na kupovinu igrača i blizu 80 miliona evra koje su zaradili od prodaja.

Kupovine Olimpijakosa:

  • Gustavo Puerta (Rasing, 16 miliona evra)
  • David Karmo (Notingem Forest, 9 miliona evra)
  • Armando Gonzales (Čivas, 8,6 miliona evra)
  • Markus Pedersen (Torino, 6 miliona evra)
  • Leon Bejli (Aston Vila, 5 miliona evra)
  • Nair Tiknizjan (Crvena zvezda, 5 miliona evra)
  • Đoel Roka (Đirona, 5 miliona evra)
  • Zinedin Smajlović (Sandefjord, 5 miliona evra)
  • Žota Silva (Notingem Forest, 4 miliona evra)
  • Pablo Mafeo (Majorka, 2,7 miliona evra)
  • Balša Popović (Crvena zvezda, 1,5 miliona evra)
  • Manolis Saliakas (Sent Pauli, 1,3 miliona evra)
  • Stefan Ortega (Notingem Forest, slobodan igrač)
  • Remo Frojler (Bolonja, slobodan igrač)
  • Konstantinos Fortunis (Al-Kalij, slobodan igrač)
  • Dimitrios Sturnaras (Iraklis, slobodan igrač)
  • Gustavo Sa (Notingem Forest, pozajmica)

Prodaje Olimpijakosa:

  • Konstantinos Colakis (Hal siti, 23,3 miliona evra)
  • Andre Luiz (Kanzas siti, 15,5 miliona evra)
  • Hristos Muzakitis (Hal siti, 15 miliona evra)
  • Koštinja (Brajton, 12,7 miliona evra)
  • Francisko Ortega (River plejt, 5 miliona evra)
  • Gabrijel Strefeca (Palermo, 4 miliona evra)
  • Đulijan Bjankone (Anderleht, 2,5 miliona evra)
  • Mehdi Taremi (Al Vasl, 400 hiljda evra)
  • Doron Leidner (Hapoeltel Aviv, 350 hiljada evra)

Pored pomenutih fudbalera bilo je i onih koji su se tokom ljeta vratili sa pozajmice, onih koji su sada pozajmljeni drugim timovima, kao i onih sa kojima je sporazumno raskinut ugovor da bi pronašli novu sredinu. Kada se sve stavi na papir, gotovo kompletan tim promijenjen je tokom ljeta.

Tagovi

Darko Kovačević Olimpijakos

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