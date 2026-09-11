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Sergej Jakirović menadžer mjeseca u Engleskoj: "Ovo je ostvarenje sna, neka me neko probudi"

Sergej Jakirović menadžer mjeseca u Engleskoj: "Ovo je ostvarenje sna, neka me neko probudi"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Trener Hal sitija Sergej Jakirović proglašen je menadžerom mjeseca avgusta u engleskoj Premijer ligi.

Sergej Jakirović menadžer mjeseca u Engleskoj Izvor: Richard Bowcott/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bosanskohercegovački trener, koji je prošle sezone senzacionalno uveo "tigrove" u Premijer ligu preko plej-ofa, nastavio je s fantastičnim rezultatima i u elitnom razredu engleskog fudbala.

Hal je pod njegovim vodstvom ostvario savršen start sezone - dvije pobjede iz dvije utakmice, uključujući šokantan trijumf 2:0 protiv Mančester junajteda na MKM Stadionu, te još jednu pobjedu bez primljenog gola na gostovanju u Koventriju (0:1).

Jakirović je bio nominovan uz Mikel Artetu (Arsenal), Ćabija Alonsa (Čelsi) i Enca Maresku (Mančester siti), a kombinacija glasova navijača i stručnog žirija odlučila je da nagrada pripadne upravo njemu.

"Veoma sam sretan i ponosan, što sam se našao u ovakvom društvu, to je veliko postignuće za mene. Ovo je za mene kao san, neka me neko probudi, ali naravno, ljudi su prepoznali ovo, veoma sam sretan i zbog svih ljudi u klubu, a posebno igrača jer bez njih ovo ne bi bilo moguće. Njima ide zasluga za nagradu, ja sam samo glavni čovjek tu. Kao što sam rekao, veoma sam sretan i ovo je veliko postignuće za mene", rekao je Jakirović nakon što je dobio nagradu.

Tokom karijere, Jakirović je vodio hrvatsku Goricu, slovenački Maribor, Zrinjski iz Mostara, Rijeku, zagrebački Dinamo i turski Kajzerispor prije odlaska u Englesku.

(MONDO)

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Sergej Jakirović Hal Siti

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