Iz Rome kod Sergeja Jakirovića: Skup plaćeni Francuz ide na "kaljenje" u Hal siti

U pitanju je pozajmica sa pravom otkupa na kraju sezone za 30 miliona evra.

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Ljetni prelazni rok zatvara se prvog dana septembra u 20 časova, a Roma radi na finalizaciji posljednjih transfera. Dres "vučice" juče su zvanično zadužili Leonardo Balerdi i Marten de Ron, a očekuje se da tokom dana jedan igrač zvanično napusti "Olimpiko" i ode na pozajmicu.

Sportski direktor Rimljana Toni D'Amiko traži pojačanja u napadu i pravi neophodan prostor kako bi doveo bar još jedno ime, pa će Robinjo Vaz napustiti prestonicu u narednih nekoliko sati.

Francuski fudbaler rođen 2007. godine, koji je stigao tokom januarskog prelaznog roka za 22 miliona evra plus dva miliona evra kroz bonuse, preći će u Hal siti.

Bivši igrač Marseja završio je sezonu u dresu Rome sa 313 odigranih minuta, jednim postignutim golom i dvije asistencije. Kako prenosi Fabricio Romano, mladi fudbaler i engleski klub postigli su verbalni dogovor.

Roma i tim Sergeja Jakirovića, koji je odlično startovao u sezoni Premijer lige, već imaju sporazum o pozajmici (u iznosu od dva miliona evra) uz opciju otkupa ugovora postavljenu na 30 miliona evra.

Obje strane su započele razmjenu dokumentacije, a sada se samo čeka da Roma da konačno odobrenje za njegov odlazak u Kingston na Halu.