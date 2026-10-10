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Jakirović vodi Bašića u Hal siti?

Jakirović vodi Bašića u Hal siti?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Ivan Bašić mogoa bi da postane treći bh. fudbaler u Premijer ligi.

Ivan Bašić Izvor: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Tarik Muharemović uspješno brnai boje lidsa, kao i Amar Dedić boje Njukasla, a uskoro bismo mogli da vidimo još jednog bh. fudbalera u engleskoj Premijer ligi.

Fudbaler Astane Ivan Bašić na meti je Hal sitija i mogao bi uskoro da pređe u ekipu koju vodi Sergej Jakirović, piše kazahstanski sportski portal „Offside“ pozivajući se na insajdera Eldara Amanbajeva.

Upravo je prema njegovim tvrdnjama Jakirović glavni faktor u ovom transferu, s obzirom da su njih dvojica već sarađivali u Zrinjskom.
Interes Hal sitija za Bašićem pojačan je i njegovim dobrim partijama u reprezentaciji BIH.

Prema informacijama dostupnim na specijalizovanom sajtu Transfermarkt bh. reprezentativac ima važeći ugovor sa Astanom do 32. decembra ove godine, tako da bi on u narednom prelaznom roku bio slobodan igrač.

Njegova procijenjena vrijednost, inače, je 1,5 miliona evra.

Tagovi

Ivan Bašić fudbal Hal Siti

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