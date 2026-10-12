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Aston Vila želi napadača koji je odigrao 9 minuta za Sarajevo!

Aston Vila želi napadača koji je odigrao 9 minuta za Sarajevo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Kevin Viveros na meti je kluba iz Birmingema.

Kevin Viveros Izvor: Promo/FK Sarajevo

Kolumbijski napadač Kevin Viveros, koji je u dosadašnjoj karijeri odradio samo 9 minuta u dresu Sarajeva, na meti je Aston Vile!

Ofanzivac rođen 2000. godine stigao je na Koševo u ljeto 2023. godine. Dobio je priliku da zaigra za bordo tim pred kraj evropske utakmice protiv Torpeda iz Kutaisija – i to mu je bio jedini nastup za klub. Otišao je početkom 2024. godine na pozajmicu u Inter iz Bogote, da bi po isteku iste bio pozajmljen Atletiku Nasional, koji ga je poslije godinu dana otkupio 1.4 miliona dolara, uz 25 posto od narednog transfera.

A naredni transfer uslijedio je veoma brzo, poslije samo par dana. Prodat je Kolumbijac Atletiku iz Paranensea, u čijem taboru Viveros bilježi impozantne brojke. Na 27 mečeva u brazilskoj Seriji A postigao je čak 19 golova, pa na te brojke nije ostala imuna ni Aston Vila. Klub iz Birmingema spreman je da za njegove usluge ponudi nešto više od 20 miliona dolara, dok Brazilci izričito traže bar 30, s obzirom na to da Viveros ugovor sa klubom ima do ljeta 2028. godine.

Osim pomenutih klubova, kolumbijski golgeter je nastupao i za Karabobo, Deportivo Kali, Ameriku de Kali, La Ekvidad, Leones...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Kevin Viveros fudbal transferi FK Sarajevo Aston Vila

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