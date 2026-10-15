Srbin iz Rijeke je heroj Norveške: BiH i Hrvatska ga željeli, ali slika iz djetinjstva otkrila sve

Zlatko Tripić sa 33 godine igra fudbal života, a to je na svojoj koži osjetio Bajern. Zvali ga je BiH, prisvajali Hrvati, ali jedna slika iz djetinjstva je riješila dilemu ko je i šta je Zlatko Tripić.

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Vking je uspio da na svom terenu iznenadi Bajern i uzme bod poslije 3:3 (2:0), a heroj ovog poduhvata bio je Zlatko Tripić koji je sa dvije asistencije bio ubjedljivo najbolji na terenu.

Rođeni Riječanin na pragu 34. rođendana čeka poziv selekcije Norveške za koju je odigrao 3 meča u mlađim kategorijama, a iako ga prisvajaju i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, on je zapravo Srbin.

Tripić je rođen u Rijeci 1992. godine, a roditelji su mu Srbi iz BiH, tj. iz Zavidovića. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije oni su otišli u Norvešku u potrazi za boljim životom, gdje je odrastao i postao fudbaler Zlatko Tripić.

Dres poslije koga je sve jasno

Zlatko is a Serb from Rijeka, not sure what the controversy is Now if he should be an option for the national team or not is a different discussion. He will be 35 going on 36 when the Euros start so it's difficult to imagine what he'd be able to contribute at that stage. https://t.co/ByLlUAG02j — Serbian Football (@SerbianFooty)October 14, 2026

"Kada sam igrao u Turskoj, zvali su me ljudi iz Fudbalskog saveza BiH i raspitivali se za moje usluge. Ipak, tada sam odbio poziv, iako bi za moju karijeru možda bilo bolje da sam prihvatio, jer za Norvešku nisam igrao. No, nisam želio da Bosna i Hercegovina bude rezervna opcija. Jednostavno sam odbio poziv jer smatram da sam ja Norvežanin", rekao je Tripić po pitanju poziva u nacionalni tim, a sada je isplivala njegova slika iz djetinjstva.

Na njoj se vidi mali Zlatko u teget dresu reprezentacije Jugoslavije iz peridoa 1998. do 2000. godine, što je prilično dobar pokazatelj njegovog porijekla.

Ko je Zlatko Tripić?

Nevjerovatni krilni fudbaler igra fudbal kariejre i ove sezone ima 24 asistencije na 28 mečeva. Počeo je u Egersundu, igrao u Moldeu, Fredriktatu, Startu; Grojter Firtu u Cvajti, Šerifu iz Tiraspolja, a prvi put je bio u Vikiungu od 2018. do 2020.- Nastupao je za Geztepe, a onda je 2021. došao u Viking gdje je prava legenda. Dobio je čak i taj dugo čekani poziv u selekciju Norveške, ali je zbog virusa korona morao da ga odbije.

"Djeca me ismijavala zbog govora i prezimena"

Zlatko je imao samo devet mjeseci kada su Tripići otišli u Norvešku, a o tome je nekoliko puta i sam pričao.

"Rat je snažno uticao na mene. Kad je riječ o ratu, postoji malo toga goreg. Moji su roditelji morali napustiti zemlju u kojoj su proveli cijeli život i u kojoj im je živjela čitava porodica. Ako bi nekome od nas nedostajala majica, tata bi je skinuo i dao bi nam je. Samo je želio da budemo dobro. To me inspirisalo. Želim jednoga dana da budem isti uzor svojoj djeci."

Njegov otac Vinko odveo je porodicu u Norvešku, a tamo nije bilo lako opstati i uklopiti se.

"Djeca su me ismijavala zbog mog čudnog govora i stranog prezimena. Bio sam sitan, najniži u razredu, u početku nisam lijepo ni sklapao rečenice. Nas dvoje-troje u razredu nismo bili Norvežani, već migranti, izgledali smo potpuno drugačije. Tamo su navikli da svi liče jedni na druge. Oduvijek sam bio ponosan na svoje prezime i porijeklo, da nije toga ne bih ni uspio u fudbalu, siguran sam", otkrio je Tripić.

U toku odrastanja imao je i mnogo različitih nevolja, pa tako i podmetnuti požar u kući.

"Imao sam 15 godina tada. Neko je podmetnuo požar, plamen je krenuo da se širi, ali je komšija to vidio. Lupao nam je na vrata usred noći, uspio je da nas probudi, pa smo svi na vrijeme izašli napolje i niko nije bio povrijeđen. Policija je kasnije utvrdila da je to neko namjerno uradio", otkrio je Tripić.

Idol mu Roj Kin!

Izvor: Profimedia

"Malo sam drugačiji od norveških fudbalera", rekao je jednom prilikom i istakao da mu nisu idoli "umjetnici" već radnici.

"Moj tim je bio Mančester junajted i uvijek je bilo nešto posebno kod stava Roja Kina. Uvijek je htio da uradi apsolutno sve da bi pobijedio. To nekada ide predaleko, ali bio je jako bitan", oibjasnio je Tripić.

(MONDO)

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