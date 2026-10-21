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Zbog srpskog narodnjaka nastane haos u svlačionici: Pogledajte kako Poljaci slave pobjede

Zbog srpskog narodnjaka nastane haos u svlačionici: Pogledajte kako Poljaci slave pobjede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Pogona iz Ščećina slave pobjede uz srpski narodnjak, pjesmu Koktel ljubavi.

Fudbaleri u Poljskoj slave pobjede uz srpske narodnjake Izvor: X/@PogonSzczecin/Printscreen

Fudbaleri Pogona iz poljskog grada Ščećina igraju veoma dobro na početku nove sezone i nalaze se pri vrhu tabele elitnog ranga tamošnjeg fudbala. Njihove pobjede u prvenstvu mogle bi da budu zanimljive i javnosti na našim prostorima jer ih slave uz nama dobro poznatu pjesmu.

Potpuno neočekivano, himna Pogona je numera Koktel ljubavi koju pjeva Nedeljko Bajić. Pitanje je da li iko zna zašto je to slučaj, ali je jasno da fudbaleri uživaju u njoj - o tome govore i kadrovi iz svlačionice u kojoj "grmi" narodnjak koji je već godinama hit na našim prostorima.

Zanimljivo je da u ekipi Pogona trenutno nema srpskih fudbalera, a u igračkom kadru nalaze se samo dvojica igrača sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Riječ je o Splićaninu Filipu Čuiću (23) koji je svojevremeno igrao za mlađe kategorije Bosne i Hercegovine, odnosno reprezentativcu Sjeverne Makedonije Darku Čurlinovu (26).

Pored pomenute dvojice fudbalera i poljskih igrača koji su najbrojniji u timu, za Pogon iz Ščećina trenutno nastupaju momci iz Rumunije, Grčke, Slovačke, Mađarske, Belgije, Italije, Francuske, Švedske, Njemačke, SAD, Senegala, Španije, Nigerije, Gambije i Kameruna. I svi vole srpsku muziku, očigledno.

Inače, numera Koktel ljubavi prethodnih godina je stekla internacionalnu prepoznatljivost. Postala je hit na velikim fudbalskim i košarkaškim takmičenjima, pjevali su je navijači Srbije i okolnih zemalja, a "promovisale" su je i najveće regionalne zvijezde u NBA ligi.

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Tagovi

narodnjaci Nedeljko Bajić Poljska

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