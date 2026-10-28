"Veliki Žuti" – biografija Roberta Prosinečkog otkriva nepoznate detalje iz njegove karijere!

U Hrvatskoj održana još jedna promocija biografije o Robertu Prosinečkom.

Izvor: hrt.hr/printscreen

Robert Prosinečki, član zlatne generacije Crvene zvezde iz 1991. godine, te proslavljeni igrač Real Madrida, Barselone i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske, tokom ove godine dobio je biografiju, koja je ove srijede imala još jednu promociju.

Autor prve autorizovane biografije o Robertu Prosinečkom, novinar Jutarnjeg lista Dražen Krušelj knjigu "Veliki Žuti" nakon Zagreba i Splita, predstavio je i u Bjelovaru i još jednom objasnio motive za pisanje ovakve knjige.

"Htio sam zagrabiti negdje ispod površine fenomena Prosinečki. On je i 20 i nešto godina nakon završetka nogometaške karijere, doduše još uvijek je trener, ali je i dalje jako popularan među ljudima, ima neku posebnu vrstu karizme privlačne običnom čovjeku, valjda zato što je i on sam, onako, dosta svakodnevan i prisutan u životu Zagreba, tako da, eto, htio sam osvijetliti taj fenomen i uspio sam ga srećom nagovoriti da radimo tu biografiju", rekao je Krušelj, prenio je HRT.

Ljubitelji fudbala i popularnog Žutog imaju priliku da se upoznaju sa njegovim počecima, od Štutgart Kikersa do Dinama, ali i o odlaskom u Crvenu zvezdu. Opisan je taj odlazak na Marakanu, nakon što je Miroslav Ćiro Blažević izjavio da će pojesti trenersku diplomu ako on postane igrač.

Knjiga prati i njegov odlazak u Real Madrid, gdje je stigao kao tada najskuplje pojačanje u istoriji kluba, ali i prelazak u redove najvećeg rivala – Barselone. Prosinečki je u knjizi otkrio i neke nepoznate detalje iz njegove karijere, a tu su i brojne anegdote iz igračkih dana, kada je Prosinečki bio poznat po šarmu, ali i opuštenosti, pa i pušačkim navikama.

"Neka bude ovako kako je i da ljudi imaju neke stvari pročitati, a mojima, djeci i familiji, će ostati knjiga koja nimalo nije loša, nego čak mislim da ima dobrih stvari. Mlađe generacije manje, što je normalno, ali starije generacije sigurno se sjećaju i 1998., koja isto je obilježila to treće mjesto, reprezentacija i svi ti klubovi u kojima sam igrao, tako da sigurno da te prepoznaju još uvijek. Bilo je puno ljepše prije u fudbalu, barem meni, sigurno da je fudbal napredovao i da nimalo nije lako igrati, ali mislim da je prije bio puno ljepši, nekako puno više romantičan, ali to je jednostavno tako, sve napreduje, pa tako i to", rekao je Prosinečki na promociji u Bjelovaru.