Vensan Kompani konačno dobio dijagnozu: Situacija uopšte nije naivna

Vensan Kompani, trener Bajerna, pušten je iz bolnice nakon dijagnoze meningizma.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA

Trener Bajerna Vensan Kompani pušten je iz bolnice na kućno liječenje, nakon što se pre pet dana srušio u trening-centru. Belgijanac je danima prije toga bio loše, propustio je bio i konferenciju za medije uoči meča sa Arsenalom, a kada se srušio iščašio je rame.

Lekari su danima radili analize i pokušavali su da utvrde šta je sa Kompanijem, a sada je član uprave Bajerna Maks Eberl potvrdio da mu je dijagnostikovan meningizam.

Ta razliku od meningitisa kod kojeg je prisutna upala moždanih ovojnica i centralnog nervnog sistema, meningizam je blaže stanje koje oponaša simptome meningitisa (ukočenost vrata i glavobolja) i javlja se kod sunčanice, teške dehidracije, trovanja, gripa, upale pluća ili drugih infekcija izvan centralnog nervnog sistema.

Ipak, potrebno je mirovanje i neizlaganje stresu, što će vjerovatno najteže biti za Kompanija u narednim danima oporavka.

"Iskreno, dobro je, s obzirom na okolnosti... Ne bih rekao da je veoma dobro, ali dobro je", rekao je Maks Eberl uoči utakmice Bajerna na domaćem terenu protiv drugoligaša Magdeburga u Kupu Njemačke: "Danas je otpušten iz bolnice. To je najveća i najbolja vijest za sve nas. Utvrđeno je o čemu je riječ: iritacija moždanih ovojnica izazvala je incident u petak. Ipak, siguran sam da će se vrlo brzo potpuno oporaviti, moći da se vrati kući i tamo nastavi rehabilitaciju".

Pored infekcije, bivši defanzivac Kompani u posljednje vrijeme ima i problema sa povredom kuka, koja mu otežava kretanje. Na nedavnim utakmicama protiv Lajpciga, a potom i Arsenala, samo povremeno je izlazio u tehnički prostor pored terena, dok je veći dio oba meča proveo sjedeći na klupi.

Ko je Vensan Kompani?

Vensan Kompani (40) je nekadašnji reprezentativac Belgije i jedan od najboljih štopera Premijer lige u 21. vijeku. Ponikao je u Anderlehtu, bio u Hamburgeru potom, a od 2008. do 2019. godine predvodio je Mančester siti, dobar dio i kao kapiten. Karijeru je završio u Anderlehtu 2020. godine, a potom je i vodio ovaj klub kao trener, potom je s Barnlijem ušao i ispao iz Premijer lige, a onda je preuzeo Bajern.