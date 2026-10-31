Bubamara porazila Mađare, ali se oprostila od Lige šampiona

Prvak BiH nije uspio da se plasira u elitnu rundu Lige šampiona u futsalu.

Izvor: MNK Bubamara

Futsaleri Bubamare porazili su tim Ujpešta rezultatom 8:3 u poljskim Gljivicama, u meču trećeg kola UEFA Lige šampiona.

Tri gola za tim iz Cazina postigao je Luka Perić, a u strijelce su se upisali i Samir Gosto, Sejad Ibrišimović, Almedin Bundavica, Diego Favero i Elmin Prošić.

Za Bubamaru su nastupili: Petar Nikolić, Sejad Ibrišimović, Luka Perić, Samir Gosto, Almedin Bundavica, Edin Redžepović, Aldin Adilagić, Edvin Čajić, Šahbaz Isanović, Igor Osredkar, Elmin Prošić, Dijego Favero, Pedro Silva i Ahmed Kadić.

U drugom susretu ekipa Pjasta je rezultatom 5:0 pobijedile azerbejdžanski Araz. Ovom pobjedom Poljaci su osvojili prvo mjesto u grupi sa 7 bodova i plasirali se u narednu fazu takmičenja. Bubamara je takmičenje završila na drugom mjestu u grupi sa 6 bodova, ispred Araza i Ujpesta koji su osvojili 3, odnosno 1.

Podsjetimo, aktuelni prvak BiH je na ovom turniru poražen od Pjasta rezultatom 4:2, dok je savladao tim Araza rezultatom 5:3. Nastup u glavnoj fazi izboren je osvajanjem prvog mjesta na turniru preliminarne runde, koji je krajem avgusta igran u Cazinu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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