Propada italijanski velikan: Sa Sinišom igrali finale Lige šampiona, sad se gađaju balegom i ispadaju iz druge lige

Sampdorija tone ka ispadanju iz Serije B. Nekada velikan koji je u vrijeme Siniše Mihajlovića i Vujadina Boškova osvajao trofeje, sada proživljava teška vremena.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Sampdorija je nastavila da pada i sada je klub u teškoj situaciji čak i u Seriji B, a navijači to neće da trpe. Nakon što je klub nakon devet kola u Seriji B 19. na tabeli sa samo 5 bodova i navijači su se okupili ispred kuče Jespera Fredberga.

Dočekali je sportskog direktora Sampdorije neprijatno iznenađenje kada je ispred kuće zatekao hrpu balege, uz veliki transparent "Fredberg, prijatno gov***u". Pogledajte ovaj transparent:

Continua la contestazione della tifoseria della #Sampdoria nei confronti del CEO Sport Jesper #Fredberg. https://t.co/qGDHDdezxU — Vibe Blucerchiata (@andrea_bovone_)October 30, 2026

Sampdorija se oglasila

U petak se oglasio klub iz Đenove koji je istakao da je ovim istupom navijačka grupa prešla mjere ukusa i klub je osudio ponašanje pojedinaca.

"Sampdoria odlučno i nedvosmisleno osuđuje postupke određenih pojedinaca koji predstavljaju ozbiljno i neprihvatljivo kršenje privatnosti našeg sportskog direktora Jespera Fredberga i članova njegove porodice. Klub ne toleriše i neće tolerisati lične i direktne napade na bilo kojeg od svojih članova i zaposlenika, uključujući najviše rukovodstvo. Takvo ponašanje je neprihvatljivo i za svaku osudu", navodi se u saopštenju kluba.

Nije dobro







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Sampdorija koja je u slavna vremena osvajala titule i igrala finale Lige šampiona makar je prethodnih godina bila apsolutno stabilan prvoligaš. Sada djeluje da će se boriti za opstanak, a već sada je Masima Koradija na mjestu šefa struke zamijenio Luka D'Anđelo.

Za to je navijačima najviše kriv Danac Jesprer Fredberg koji je ranje radio u Anderlehtu i Viborgu, a u Sampdoriji je od ljeta 2025. godine. Ekipa u kojoj su najveća imena Danel Sinani, Lorenco Insinje, Jan Karamo i Kevin Mbabu za sada djeluje jako loše.

Sa Sinišom su bili veliki

Najveća generacija Sampdorije je ona koja je 1991. godine osvojila Seriju A, a zatim i superkup Italije, kao i kup 1994. godine. Tada je Siniša Mihajlović došao u klub i bio je dio tima. Vujadin Boškov je Sampdoriju vodio u finalu Lige šampiona protiv Barselone 1992. godine kada je tim sa Paljukom, Katanecom, Lombardom, Manćinijem i Vijalijem poražen u finalu 1:0 golom Kumana u 112. minutu.

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