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Marko Nikolić morao da smiruje svog igrača: Napadač poludio poslije spornih odluka sudije

Marko Nikolić morao da smiruje svog igrača: Napadač poludio poslije spornih odluka sudije

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Marko Nikolić pokušao je da smiri svog igrača poslije poraza od Real Madrida, sudija je donosio neke sporne odluke.

Marko Nikolić smirivao Koitu poslije poraza AEK-a Izvor: Printscreen/Arena Sport

AEK je dva puta vodio i na kraju je izgubio u Ligi šampiona od Real Madrida u Atini - 2:3. Kvalitet rivala je na kraju presudio, ali je bilo i nekih spornih odluka od strane italijanskog sudije Mauricija Marijanija. Uglavnom u korist španskog tima, zato je Marko Nikolić morao da smiruje svoje igrače.

Žestoko su ljuti zbog toga bili igrači domaćeg tima, smatrali su da štiti igrače "kraljevskog kluba" previše, da im toleriše i dozvoljava oštrije startove. Posebno je to eskaliralo u samoj završnici kada je AEK pokušavao da dođe do izjednačenja.

Kilijan Mbape je za ruku povukao jednog igrača domaćeg tima, gurnuo ga, nije dobio ni žuti karton. Eder Militao je imao oštriji start i prošao je bez opomene.

Na kraju meča je Abubakari Koita, koji je bio strelac i asistent, izgubio živce. Prišao je sudiji Marijaniju i izgleda da je koristio nešto oštriji rečnik tom prilikom. Sudija je izvadio crveni karton i pokazao mu. Srpski stručnjak Nikolić mu je odmah prišao, pokušao je da ga smiri... Mnogo veći problem za njega je što ga sada čeka suspenzija i neće moći da pomogne ekipi u narednim mečevima Lige šampiona.

AEK Real Madrid highlights
Izvor: YouTube/Arena sport

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