Jokić mi pričao o Crvenoj zvezdi! Volters za MONDO: U Beogradu sam i zbog Nikole, a Novaka Đokovića još čekam!

Plejmejker Zvezde u prazničnom intervjuu za MONDO otkriva nepoznate detalje, poput svog važnog razgovora sa Jokićem. San o upoznavanju Đokovića još nije ostvario, a bio je blizu...

Povratak Nejta Voltersa u Crvenu zvezdu očekivao nije prošao bombastično kao kada se vratio najbolji igrač tima, Nikola Kalinić. Došao je prošlog ljeta, odmah "zasukao rukave" i pokazao vrlo brzo zbog čega je Dejan Radonjić želio baš njega kao organizatora igre u novoj sezoni.

Američki košarkaš je od starta jedan od najkonstantijih igrača tima, na 12 od 16 evroligaških utakmica imao je dvocifren učinak, igra sa znatno više samopouzdanja nego ranije, ne plaši se ulaska u reket, kao što je povremeno bio slučaj u prvom mandatu... Uz veliku požrtvovanost i doprinos na obje strane terena, nereko dobija aplauze i pohval sa tribina.

Poslije veoma dobrih igara u prvom dijelu sezone, uoči Nove godine Volters je u opširnom razgovor za MONDO govorio i o temama o kojima do sada nije javno pričao, poput svojih kontakata sa Nikolom Jokićem prije dolaska u Zvezdu.

Za početak, osvrnuo se na svoj povratak među crveno-bijele u 2021.

"Nisam imao sjajnu godinu u Kazanju zbog povreda, Zvezda je pokazala interesovanje, trener Radonjić me poznaje, znao je kakav sam i kao osoba i igrač. Nije mi mnogo vremena trebalo da donesem odluku i da se vratim”, počinje Volters razgovor za MONDO.

"JOKIĆ MI PRIČAO O ZVEZDI"

Prije nastavka priče o tekućoj sezoni i trenutnim dešavanjima, Volters se vratio i na oktobar 2016. godine kada je prvi put obukao crveno-bijeli dres.

“Moj prvi kontakt sa evropskom košarkom bio je u Bešiktašu, želio sam da se oprobam i nisam pogriješio. Poslije te sezone bio sam na trening-kampu Denvera. Shvatio sam da neću uspjeti da uđem u tim, dobio sam poziv Zvezde. Nisam znao mnogo o klubu osim da imaju odlične navijače. Presrećan sam zbog te odluke.”

Tada je u Nagetsima sa njim bio jedan momak od 20 godina koji je tek počinjao, a sada je aktuelni MVP najjače lige na svijetu – Nikola Jokić. Najbolji igrač svijeta je imao uticaj na Nejtovu odluku, što je i sam priznao.

"Bio sam oko mjesec dana u timu Denvera, tada je Nikola tek počinjao, stvarao je ime. Čuo je da je Zvezda zainteresovana i rekao mi je dosta lijepih stvari. Objasnio mi je kako je to sjajno mjesto za igru, pričao mi je o navijačima, Beogradu, lijepo mi je bilo to da čujem. Imao je uticaj na moju odluku. Nisam tada ni mogao da zamislim da će postati MVP", nasmijao se Volters.

ISKUSTVO I RAD SA ŠARASOM

Poslije prve epizode u Zvezdi, američki košarkaš probao je da se vrati kući, potpisao je dvosmjerni ugovor sa Jutom, pa je poslije razlaza odlučio da se vrati u Evropu. Igrao je za Šalon, pa za Žalgiris, Makabi i Uniks. Sada je ponovo na Malom Kalemegdanu i vidljivo je da igra sa mnogo više samopouzdanja nego u prvom mandatu.

"Što više igraš, to više shvataš u čemu si dobar i šta možeš, a šta ne. Glavna razlika između tog perioda u Zvezdi i sadašnjeg je iskustvo, tada mi je to bila tek druga godina u Evropi i potrebno je vrijeme za privikavanje. Znači i samopouzdanje, ali na to ne možeš da se osloniš, jer to dosta zavisi od dobrih rezultata. Bitna stvar je i zdravlje. U Makabiju sam imao operaciju ramena, prije pojave korone. Povrede su me mučile i u Kazanju, zbog toga mi je veoma važno da sam zdrav i da mogu da budem na parketu".

U Litvaniji je radio sa Šarunasom Jasikevičijusom, trenerom koji je poznat po radu sa plejmejkerima. MVP Evrolige Vasilije Micić je pričao koliko mu je rad sa Šarasom bio važan. Imao je legendarni košarkaš, a sada trener Barselone, uticaj i na igru Voltersa.

“Šaras te pušta da igraš, strog je sa plejevima, ali zna šta želi. Uči te dosta, posebno o igri u piku, agresivnosti, traži da stalno budeš agresivan, da ideš i tražiš poene, jer tako možeš da vidiš i neke druge stvari poput prostora za dodavanje. Mnogo sam naučio od njega, imali smo odličnu sezonu, mnogo mi je pomogao".

"KALINA U NBA? MOGU DA GA ZAMISLIM"



Dobro Amerikanac poznaje trenera Radonjića, ali i neke igrače koji su bili u sezoni 2016/17.

"Znam trenera i to naravno mnogo znači, znam šta traži od mene. Nismo pričali o ulozi, ali sam znao da je zabavno igrati ovdje pred ovim navijačima, opet u Evroligi. Što se igrača tiče, promijenili smo se dosta od tada, napredovali smo svi. Još jedna stvar koja mi je mnogo važna je to što znam Beograd. Mnogo mi je važno što znam gdje se šta nalazi, ne moram da upoznajem novi grad. Jedino šta je teže je udaljenost od porodice, mislio sam da će to biti lakše sa godinama, u stvari je suprotno, više nedostaju".

Glavni igrač srpskog tima ove sezone je svakako Nikola Kalinić. Njegove sjajne igre podižu cijelu ekipu.

"Nikola je sjajan saigrač, on je naš lider. Ima veliku minutažu, od njega se mnogo traži, igra odlično. Sa njim je baš zabavno igrati, uz to je mnogo dobar momak. NBA? Mogu da ga zamislim tamo, ali ne samo njega nego i neke druge igrače iz Evrolige koji su veoma dobri. Tamo mogu i da se zadrže, naravno sve to je njihova odluka".

Za razliku od Nikole, Ostin Holins se dosta muči u napadu.

"Ostin je pohađao školu u Minesoti, ja sam tamo rođen, pa nam je to zajedničko. Nismo se poznavali od ranije. Holins je odličan defanzivac, radi strašan posao u tom aspektu. Da, muči ga šut trenutno, ali je to takva kategorija, varljiva. Doći će i ti šutevi kad-tad. Siguran sam da će i on imati momente sa 'vrelom' rukom".

DRAMA PROTIV EFESA I BARSE

Pokazala se Radonjićeva ekipa ove sezone kao "tvrd orah" i protiv najboljih. U triler završnicama je poražena od Barselone u Beogradu i Efesa u Istanbulu.

"Imali smo neke dramatične poraze. Protiv Efesa nam je jedna dobra akcija nedostajala za pobjedu, protiv Barselone ta jedna trojka. Mi smo pokazali da smo tim protiv kog morate dobro da se oznojite za pobjedu, možemo da se suprostavimo svima, defanziva je nešto što možemo da kontrolišemo, šut nekada ide, nekada ne ide. Protiv Barse je atmosfera bila fenomenalna, vjerovatno najbolja ove sezone, nadam se da će biti još takvih. Kada igramo kod kuće u takvom ambijentu onda je protivnicima još teže, mi igramo još bolje. Prošla sezona bez navijača je bila baš teška, vidjelo se koliko su oni važan faktor na utakmicama".

Jedan detalj poslije meča u Turskoj je privukao veliku pažnju. Radonjić je gledao ka Voltesu i uz aplauz mu pružao podršku i vikao je “Hajde Nejte, hajde”.

“Moram da priznam da nisam vidio taj snimak, ali i to pokazuje koliko trener vjeruje i koliko želi da igraš dobro, naravno da to mnogo znači. Podrška trenera je veoma bitna. Radonjić je najbolji defanzivni trener sa kojim sam radio. Imamo igrače koji su odlični u odbrani, on praktično igra sa nama dok nam daje instrukcije pored terena i sve to nam znači. Kao što sam već rekao, šut nekada ne ide, ali defanziva je tu i to je nešto na šta možemo da utičemo i šta možemo da kontrolišemo".

CILJEVI I DUELI SA PARTIZANOM

Prvu sezonu sa Zvezdom završio je sa tri titule (ABA, KLS i Kup), a plasman među osam najboljih u eliti je izmakao porazom od Darušafake. Tako nešto bi volio da ponovi u 2022. godini, sa jednom korekcijom, onom koja bi odvela crveno-bijele u Top8.

"Bilo bi lijepo, ali je rano da se priča o tome. Moramo da idemo polako. Evroliga je teška, ima mnogo mečeva, nema lakih utakmica. Izgubili smo neke mečeve koji su, bar na papiru, mogli da se dobiju, ali smo isto tako slavili i na nekim gostovanjima. Format je takav da svako može da pobijedi svakoga. Nadam se da možemo da napredujemo još u igri i da ćemo imati šansu za plasman među osam najboljih ekipa".

Spomenuo je i duele sa Partizanom, prvi derbi je pripao Zvezdi.

“Rivalstvo između klubova je veliko. Partizan ima odličan tim, vodi ih veliki trener Željko Obradović i biće zabavno igrati sa njima. Ako ovako nastavimo siguran sam da ćemo se sastati u završnici sezone.”

Nezaobilazna tema bila je i korona, virus koji pravi ogromne probleme košarci.

"Izgledalo je da je sve pod kontrolom u jednom momentu, pa su se stvari sada dosta promijenile. Nažalost, to je nešto što ne možemo da kontrolišemo. Nadam se da ćemo ostati zdravi i da će se stvari poboljšati. Pratim sve, vidim da ima mnogo odlaganja i u Evroligi. Rekao bih da ove sezone nismo igrali ni protiv jedne ekipe koja je bila u punom sastavu, uz to smo i mi imali probleme i sa povredama, zato i ponavljam da je zdravlje najvažnije".

NOVAČE, ČEKAM TE!

Nedavno je Volters izjavio da mu je san da upozna Novaka Đokovića. Prvi reket svijeta je bio na utakmici protiv Barselone, slikao se sa igračima španskog tima poslije meča, ali Nejt nije uspio da se upozna sa njim.

"Igrao sam tenis kao klinac, trenirao sam to uz košarku u srednjoj školi, baš volim tenis. Nisam uspio da ga upoznam, ali bih volio da se to dogodi. Pozivam ga da dođe na neku od naših narednih utakmica. Atmosfera na tom meču je bila fenomenalna i bilo bi lijepo da bude još mnogo takvih mečeva", naglasio je Volters za kraj svoju veliku želju za 2022.