Zvezda slavila trojkom u posljednjem minutu: Jovanović će na heroja morati ozbiljno da računa ove sezone!

Crvena zvezda trijumfom je završila pripremni turnir u Turskoj

Crvena zvezda pobijedila je Lokomotivu Kubanj rezultatom 73:69 (17:17, 25:17, 18:21, 13:14) na pripremnom turniru u Antaliji u Turskoj. U još jednoj dramatičnoj završnici, Beograđani su u posljednjem minutu "prelomili" protivnika odlučujućim košem krilnog košarkaša Stefana Lazarevića (26), koji se dobrim igrama nameće novom treneru Vladimiru Jovanoviću. Bila je to 11. i posljednja trojka crveno-bijelih (iz 25 pokušaja), poslije koje će se srpski i regionalni šampion okrenuti pripremnom turniru u Nikoziji na Kipru, gdje će 23. i 24. septembra igrati protiv Peristerija i Olimpijakosa.

Jovanović je trenirao Lazarevića u FMP-u, a prošlog ljeta je bivši U-18 reprezentativac Srbije prekomandovan u Zvezdu, sa kojom je pod vođstvom Dejana Radonjića osvojio triplu-krunu. Prema viđenom do sada na pripremama, Zvezdin đak je spreman da u nastupajućoj sezoni napravi iskorak i to je potvrdio i odličnom partijom protiv tima iz Krasnodara. U uzbudljivom finišu tog susreta srpski tim imao je šansu da "prelomi" utakmicu šutem Ognjena Dobrića za tri na minut i po do kraja, ali on nije pogodio. Sličnu, izgrađenu poziciju potom je dobio Lazarević i iskoristio je da stavi tačku na susret. Crveno-bijeli su tako završili turnir sa pobjedama protiv Lokomotive i Jeniseja, a uz poraz od Monaka Saše Obradovića.

U meču protiv Lokomotive Hasan Martin, Dobrić i Lazarević ubacili su po 11 poena, Džon Holand devet, a Dalibor Ilić osam... Crveno-bijeli polako privode kraju pripreme za početak sezone ABA lige 30. septembra (utakmicom protiv MZT Skoplja u Pioniru), a onda i start takmičarske 2022/23 u Evroligi, gdje će u prvom kolu gostovati prvaku Evrope, Anadolu Efesu, u petak, 7. oktobra.

