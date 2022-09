Au! BiH izgubila 62 razlike na Mundobasketu: Najjači tim ikada zgazio "zmajice" i kompletirao krah!

Selekcija Bosne i Hercegovine je na Mundobasketu završila svoje takmičenje sa svih pet poraza i to ubjedljivih.

Selekcija Bosne i Hercegovine je debaklom završila Mundobasket u Sidneju, a ništa se drugo nije ni očekivalo! Selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je u meču sa Južnom Korejom oborila rekord po broju postignutih poena na Svjetskom prvenstvu, sada je zgazila "zmajice" sa 62 razlike - 121:59.

Ovo je bio posl,ednji meč BIH na Sv,etskom prvenstvu na kome se nisu proslavile, na kraju su zabilježile svih pet poraza i to svaki sa ubjedljivom razlikom, najmanje ih je dobio Portoriko i to sa "plus" 24. Na ovom meču je jedina raspoložena u selekciji BIH bila Nikolina Elez sa 19 poena, dok je kod pobjedničkog tima Plam imala 20, Grej 16, Ostin i Stjuart po 15...

Amerikanke su i na ovom meču demonstrirale silu i završile su grupnu fazu sa svih pet pobjeda, a sada se čeka završetak grupne faze i u grupi gdje je Srbija, da bi nakon toga došao žrijeb koji može mnogo toga da odredi! Srbija u meču sa Francuskom porazom ostaje četvrta, a pobjedom dolazi do trećeg mjesta, ali to neće mnogo promijeniti srpsku situaciju.

Sistem takmičenja je takav da prvoplasirane ekipe iz obje grupe žrijebom izvlače da li će igrati protiv treće ili četvrte reprezentacije iz suprotne grupe u četvrtfinalu, a koliko god da je Kina koja je završila kao druga u grupi A nezgodan protivnik, sa Kineskinjama se može igrati.

Ovo je selekciji SAD bio 27. uzastopni trijumf na velikim takmičenjima čime su uspjele da obore rekord koje su do sada same držale i ženska košarka bilo gdje drugo je daleko od američke. Trebaće Marininim "lavicama" mnogo srijeće na žrijebu!

