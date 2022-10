Još traje audicija Crvene zvezde, ali znamo ko su glavni glumci: Pojačanja, povrede i Jovanovićev tim koji čekamo!

Crvena zvezda je isprobala 15 košarkaša ove sezone, ali to nije sve. Audicija za glavne uloge je izgleda završena, a ko će biti epizodista, a ko snaga tima – to čekamo da vidimo!

"Iako smo izgubili utakmice od protivnika, znate i sami kakvih, svaki poraz ostavi trag i ostavi dozu nervoze, to se vidjelo i večeras, ali ne bi trebalo. Vjerujem u ove momke, ponašaju se fenomenalno, dobro treniraju i sigurno će pobjede doći", rekao je Vladimir Jovanović poslije FMP-a. I pobjeda koju je najavio je i došla.

Bajern je pao u "Pioniru" 78:72, zaigrao je Nemanja Nedović, na terenu je bio zajedno sa Lukom Vildozom, tako da sada Ognjen Kuzmić ostaje jedini igrač koji je bio bez minuta ove sezone, a uz njega je tu i Dalibor Ilić koji nije dočekao svoj debitantski nastup u Evroligi. Sa postojećim sastavom, digla se Crvena zvezda sa dna tabele Evrolige, ostavila Bajernu "fenjer" u rukama, a primjetno je bilo koliko je ovo drugačiji tim kada su nosioci igre na terenu. Ipak, "konkurs" za sve uloge u crveno-bijeloj svlačionici nije završen, još trener Jovanović slaže kockice i gleda ko i šta tačno može u ovom timu.

Crvena zvezda je od početka sezone odigrala osam utakmica, a za sada je od 15 košarkaša koji su izlazili na teren u crveno-bijelom samo šest igralo na svim mečevima (Ben Bentil, Stefan Lazarević, Branko Lazić, Nikola Ivanović, Hasan Martin i Luka Mitrović), uz to da je Mitrović protiv Bajerna na terenu bio samo četiri minuta. Među navedenom petnaestoricom, minutaže su podijeljene od 17 minuta (Dalibor Ilić i Miroslav Raduljica) do 173 minuta koliko je na terenu proveo Ben Bentil. A i taj broj bi bio manji da Zvezdin krilni centar nije htio po svaku cijenu da zaigra protv Bajerna:

"Ben Bentil nije uradio nijedan trening posljednja tri dana, dobijao je tri dana infuziju i tražio je da igra ovu utakmicu", rekao je Vladimir Jovanović poslije pobjede, pa nastavio o stanju svojih igrača: "Od Vildoze koji je igrao sa povredom, od Pefija Markovića koji ima ogroman problem koji je jako patio fizički za taj 21 minut, od Nedovića sa jednim i po treningom..."

MINUTAŽA KK CRVENA ZVEZDA 2022/23: ABA: Ivanović 70, Mitrović 66, Bentil 55, Lazić 61, Holand 54, Marković 44, Martin 42, Dobrič 28, Topić 24, Petrušev 20, Ilić 17, Vildoza 15, Raduljica 8, Nedović 0, Kuzmić 0 EVROLIGA: Bentil 118, Lazarević 99, Dobrić 98, Lazić 92, Ivanović 89, Martin 85, Petrušev 79, Mitrović 78, Adams 58, Vildoza 46, Holand 37, Nedović 21, Raduljica 9, Topić 7, Ilić 0, Kuzmić 0., UKUPNO: Bentil 173, Ivanović 159, Lazarević 153,Mitrović 144, Martin 127, Dobrić 126, Marković 124, Petrušev 99, Adams 91, Holand 91, Vildoza 61, Topić 31, Nedović 21, Ilić 17, Raduljica 17, Kuzmić 0,

Na početku sezone je u rotaciju "upao" i mladi Nikola Topić zbog povreda Stefana Markovića, Nemanje Nedovića i Ognjena Dobrića, pa smo ove sezone uglavnom gledali crveno-bijele sa dva plejmejkera na terenu. Sa dolaskom Luke Vildoze djeluje da će svoje minute Topić skupljati u Slodesu gdje je na dvojnoj registraciji, ali i taj 31 minut koliko je do sada odigrao će mu značiti da osjeti šta znači najveći nivo evropske košarke. Kada 15 igrača zaigra u osam mečeva, jedno je sigurno – audicija je u toku.

Bajern je pokazao dvije stvari. Prva je da ovaj tim može da pobjeđuje u Evroligi i da (iako uz probleme u završnici) umije da dovrši posao u Evropi. Druga je da se nazire ono što se i očekivalo - da će sa Nedovićem i Vildozom na parketu Zvezda igrati i izgledati drugačije od onoga što smo do sada vidjeli. I da su oni odmah preuzeli vodeće uloge u timu.

Argentinac se odmah "zapalio" atmosferom u "Pioniru" i na sva tri meča na kojima smo ga vidjeli davao je ovoj ekipi "magiju" kakva kupuje ljubitelje košarke u Srbiji i bilo gdje na svijetu. Ostavio je utisak da jednostavno umije da "izmisli" poene, a u takvoj situaciji i drugima je lakše.

Do sada smo mogli da vidimo i da će ispod koša da vode glavnu riječ Luka Mitrović i Ben Bentil. Mitrović je već u predsezoni rješavao mečeve i pogađao kada je bilo najbitnije, a kada smo ušli u sezonu broj minuta Bena Bentila dao je odgovor na to ko će biti glavna opcija ispod koša.

Borbeni košarkaš iz Gane oduševio je sve energijom, ali i stvarima koje baš i nismo od njega gledali u prethodnim sezonama u Evroligi. Ubacio je 13 poena Efesu, 16 Budućnosti, 18 Panatinaikosu, 11 Baskoniji, 17 Realu i sada direktno sa infuzije 12 poena uz 13 skokova Bajernu. Nije samo pogađao otvorene šuteve i ubacivao poene poslije skoka, već mu je Vlada Jovanović dao loptu u ruke, pa smo vidjeli i izolacije i igru leđima ispod koša, iz kojih je uspijevao da postigne i jako teške poene, pa je tako Zvezda dobila još jednog igrača uz Nedovića i Vildozu koji može da pogodi i kada napad nije izgrađen.

Džejlen Adams je počeo solidno, protiv MZT-a je bio najefikasniji, ali kako je oktobar odmicao sve je lošije igrao i sada ga već nekoliko mečeva nema. Da ne brzamo sa zaključcima, ali uz ovakvog Vildozu očigledno je da mu se "drma" mjesto u timu. Takođe, Ognjen Kuzmić trenutno nije u Jovanovićevim lanovima, Miroslav Raduljica je i pored solidnih minuta protiv Budućnosti trenutno ipak opcija sa "kraja klupe", a igrač čija uloga bi tek trebalo da se definiše je oporavljeni Dalibor Ilić - pored Bentila jedina "prirodna" četvorka. Kada se on vrati, vidjeće se i plan za Filipa Petruševa, koji je uglavnom provodio vrijeme u igri upravo na poziciji krilnog centra.

Na "pleju" djeluje da su minuti sigurni za Stefana Markovića, koji svojom odbranom daje mnogo ovom timu, a u važnim mečevima će sigurno kao i prošle sezone preuzimati odgovornost i u napadu. Nikola Ivanović je u ABA ligi imao najviše minuta i protiv FMP-a je pokazao da je ozbiljan faktor u regionalnoj ligi, a u Evroligi je bio tragičar protiv Panatinaikosa i jasno je da će morati i bolje i konstantnije.

Što se ostalih bekovskih pozicija tiče, osim Nemanje Nedovića polako se vraća i OgnjenDobrić, a ostaje da se vidi i kakve će minute dobijati Džon Holand koji čas igra, a čas ne igra. U pojedinim mečevima je znao da zablista, a u nekim je bio prikovan za klupu ili čak van sastava.

Čvrstinu timu daju Branko Lazić, koji je odlično počeo sezonu, i Stefan Lazarević, ali pokazaće se da li će on imati mjesta u 12 i ulogu na svakom meču. Dok su u odsustvu Vildoze, Markovića, Nedovića, Dobrića i Ilića čak često igrali zajedno u petorkama, djeluje da će to biti sve manje slučaj kako tim bude kompletiran.

Odgovor na posljednje pitanje vjerovatno ne zna ni Vlada Jovanović, što je i logično, s obzirom na to da sezona još nije zašla ni u novembar. Ipak, očigledno je da se novi tim stvara, da se uloge dijele i da je nekoliko igrača jasno dobilo zadatke, poput Hasana Martina koji će biti "petica" koja sa klupe donosi skok, energiju, brzinu, stvari potpuno drugačije od ostalih centara, ili poput Ognjena Dobrića i Stefana Markovića, za koje djeluje da će igrati u ulogama u kojima smo ih vidjeli sa Bajernom.

Na osnovu do sada viđenog, jasno je i to da su prošlost vremena u kojima se znalo "ko kosi a ko vodu nosi" prije prvog zvižduka prve utakmice u sezoni. Sve što ste do sada vidjeli od Crvene zvezde je uigravanje i zapravo produžene pripreme, a možda tek od ove nedjelje (Igokea, Fenerbahče), kada se vrati i Dalibor Ilić pa vidimo tim sa dvije "četvorke" u sastavu po drugi put u sezoni, možemo da kažemo da je ovo Crvena zvezda kakvu ćemo možda gledati do kraja sezone.

NBA ritam u Evroligi nam je dao i to – oktobar i novembar za uigravanje, pa nakon toga košarku na ozbijnom nivou. Nekome se to sviđa, nekome ne, ali ni igrače, ni trenere ni navijače niko nije ni pitao. To nam je, što nam je, a što se Crvene zvezde tiče – audicija još traje, ali sada makar znamo ko su glavni glumci. I vidjeli smo kako vode Zvezdu ka važnoj pobjedi.