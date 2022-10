Igokea m:tel pred Crvenu zvezdu: Bez pritiska, uživajmo u košarkaškom spektaklu u punoj dvorani!

Derbi petog kola ABA lige igra se u Laktašima, gdje će Igokea m:tel u ponedjeljak dočekati Crvenu zvezdu.

Oba tima su u pobjedničkim serijama - Igokea ima tri vezana trijumfa na Jadranu, dok je aktuelni šampion i dalje neporažen u aktuelnoj sezoni.

Ipak, gostovanja crveno-bijelih u Laktašima uvijek su predstavljala izazov, posebno jer je Zvezda poražena na posljednja tri susreta sa "igosima" na njihovom parketu, što znači da je prošlo skoro tri godine od Zvezdine posljednje pobjede u gostima kod Igokee m:tel u Laktašima.

U međusobnom skoru, Zvezda je dosta uspješnija (8-17), ali u Laktašima je izvojevala samo dva trijumfa više od aleksandrovačkog tima (5-7).

I SAT SE VRATIO NAZAD, A IGOKEA JOŠ NIJE DOBILA MEDALJE I PEHAR Na kraju izlaganja je ponovo "pecnuo" Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. "Još jednom moram da podsjetim javnost, a to je i da se sat vratio unazad, a mi još nismo dobili ni pehar ni medalje za titulu prvaka Bosne i Hercegovine".

Trener "igosa" Dragan Bajić najprije je u najavi meča istakao da očekuje punu dvoranu i uživanje u košarci što je i smisao ovog sporta.

"Sigurno da nas očekuje jedan košarkaški spektakl u našem malom mjestu. U goste nam dolazi evroligaški tim i aktuelni osvajač ABA lige, koji je svakako mamac za gledaoce i nadam se da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta, što je i suština ovog sporta da ljudi uživaju u košarkaškoj predstavi", rekao je Bajić.

Prema njegovim riječima, nema nikakav pritisak niti imperativ pobjede u predstojećem duelu sa Crvenom zvezdom.

"Oni imaju 17 igrača i suludo bi bilo da ja kao trener analiziram sve njih i da to prenesem na svoje košarkaše. Druga stvar, igrač koji je bio kod mene prošle sezone (Dalibor Ilić, prim.aut) i bio ponajbolji u ekipi sada jednostavno nema mjesta u prvih 12. To dovoljno govori o kvalitetu crveno-bijelih i s kakvim su ambicijama ušli u novu sezonu. Znam da je lijep osjećaj pobijediti Zvezdu, ali koliko je to sad realno, vidjećemo. Ne namećem sebi bilo kakav pritisak, uživam u lijepim stvarima kao što su naše četiri vezane pobjede. To skidanje pritiska sam pokušao da prenesem i na svoj tim, bila je uživancija ove sedmice tokom trenažnog procesa, pa je atmosfera bila jako dobra".

Bajić je dodao da Igokei nakon Zvezde predstoje još dvije teške utakmice, na kojima neće moći da računa na dvojicu važnih igrača - Darka Talića i Marija Nakića.

"Bitan je meč protiv Bilbaa, kao i domaći susret protiv Budućnosti. Mala je rotacija, ostali smo i bez Darka Talića, koji je svojim partijama u prethodne dvije godine doprinio dobrim rezultatima. Ova sezona je mogla da bude kruna njegove karijere, ali nakon što se vratio na treninge, osjetio je bol i na njega neću moći da računam. Poznato je i da je Mario Nakić doživio tešku povredu. Zavoljeli smo svi tog dečka i pružićemo mu maksimalnu podršku dase što prije vrati na parket".

Američki bek u taboru Aleksandrovčana Brajant Kroford izrazio je nadu da će njegov tim uspjeti da savlada Crvenu zvezdu.

"Igramo u seriji nekoliko utakmica od ponedjeljka. Igraćemo sa istim naporom, sa istom strašću, sa istim zajedništvom...Pokušaćemo da se zabavimo i da pobijedimo ovaj meč", rekao je Amerikanac.

Meč između Igokee m:tel i Crvene zvezde na rasporedu je u ponedjeljak s početkom u 18. časova uz direktan prenos na TV Arena sport.

